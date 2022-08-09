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https://arabic.sputniknews.com/20220809/لأول-مرة-الجزائر-تستضيف-تدريبا-مشتركا-مع-القوات-الروسية-لمكافحة-الإرهاب-1066182088.html
لأول مرة... الجزائر تستضيف تدريبا مشتركا مع القوات الروسية لمكافحة الإرهاب
لأول مرة... الجزائر تستضيف تدريبا مشتركا مع القوات الروسية لمكافحة الإرهاب
تستضيف الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لأول مرة التدريب الجزائري الروسي المشترك "درع الصحراء". 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T05:16+0000
2022-08-09T05:16+0000
رصد عسكري
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وأخبر مصدر إعلامي في المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا الصحفيين بأن فعاليات التدريب المشترك "درع الصحراء 2022" الذي سينفذه نحو 80 عنصرا من القوات المسلحة الروسية و80 عنصرا من القوات الجزائرية في الجزائر في نوفمبر المقبل، تتضمن البحث عن الإرهابيين في الصحراء وتحييدهم.وجرى أول تدريب تكتيكي روسي جزائري مشترك في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بمشاركة نحو 200 عنصر من القوات المسلحة الروسية والجزائرية.
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رصد عسكري

لأول مرة... الجزائر تستضيف تدريبا مشتركا مع القوات الروسية لمكافحة الإرهاب

05:16 GMT 09.08.2022
© Sputnik . B. Baratov / الذهاب إلى بنك الصورالجزائر
الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
© Sputnik . B. Baratov
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تستضيف الجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 لأول مرة التدريب الجزائري الروسي المشترك "درع الصحراء".
وأخبر مصدر إعلامي في المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا الصحفيين بأن فعاليات التدريب المشترك "درع الصحراء 2022" الذي سينفذه نحو 80 عنصرا من القوات المسلحة الروسية و80 عنصرا من القوات الجزائرية في الجزائر في نوفمبر المقبل، تتضمن البحث عن الإرهابيين في الصحراء وتحييدهم.
وجرى أول تدريب تكتيكي روسي جزائري مشترك في روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2021 بمشاركة نحو 200 عنصر من القوات المسلحة الروسية والجزائرية.
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