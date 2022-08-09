https://arabic.sputniknews.com/20220809/لابيد-يأسف-لموت-كلب-خلال-اغتيال-الفلسطيني-إبراهيم-النابلسي-1066206495.html
لابيد يأسف لموت "كلب" خلال اغتيال الفلسطيني إبراهيم النابلسي
لابيد يأسف لموت "كلب" خلال اغتيال الفلسطيني إبراهيم النابلسي
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أسفه الشديد على مقتل "كلب" تابع لقوة "يمام" (وحدة خاصة بالشرطة الإسرائيلية)، خلال اغتيالها الناشط الفلسطيني إبراهيم... 09.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-09T12:16+0000
2022-08-09T12:16+0000
2022-08-09T12:16+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر" أرفقها بصورة الكلب: "خلال عملية قتل الإرهابي إبراهيم النابلسي أصيب الكلب زيلي من وحدة الكلاب البوليسية التابعة ليمام بجروح ومات، وكان زيلي جزءا من أفراد الوحدة محبوبا ومحترفا".وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ستفتقده (الكلب زيلي) الوحدة، وسيفتقده المقاتلون الذين رافقهم مرارا خلال النشاطات العملياتية".واغتالت قوة من "يمام" بمساعدة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) صباح اليوم الثلاثاء، النابلسي في منزل بمدينة نابلس بعد 3 ساعات من تبادل إطلاق النار، ثم تدمير المنزل باستخدام صواريخ مضادة للدروع.وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تبادلا لإطلاق النار دار على مدى 3 ساعات بين قوات إسرائيلية وإبراهيم النابلسي وشخص آخر كانا يتحصنان داخل منزل في مدينة نابلس.وأضاف أن القوات الإسرائيلية استخدمت النيران الخفيفة قبل أن تطلق صواريخ من طراز "لاو" و"ماتادور" على المنزل ما أدى إلى مقتل النايلسي ومساعده.وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "ينتمي النابلسي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، وقد هرب عدة مرات من محاولات اعتقال قام بها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".وزعمت القناة أن النابلسي كان متورطا في هجوم إطلاق النار على "قبر يوسف" الذي وقع في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في نابلس، حيث أصيب جندي ومستوطنان.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".وأوضحت الوزارة، أن "الشهداء الثلاثة هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأضافت: "أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا، أن عدد الإصابات قد ارتفع إلى 69 إصابة، بعد عملية الاقتحام للبلدة القديمة، ومحاصرة إحدى البنايات، وتفجيرها بصاروخ "انيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة".
https://arabic.sputniknews.com/20220809/أنا-محاصر-ورايح-استشهد-بوصيكم-ما-تتركوا-الباردوة--تسجيل-منسوب-لإبراهيم-النابلسي-قبل-اغتياله--1066183659.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
لابيد يأسف لموت "كلب" خلال اغتيال الفلسطيني إبراهيم النابلسي
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أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أسفه الشديد على مقتل "كلب" تابع لقوة "يمام" (وحدة خاصة بالشرطة الإسرائيلية)، خلال اغتيالها الناشط الفلسطيني إبراهيم النابلسي صباح اليوم الثلاثاء.
وقال لابيد في تغريدة بحسابه على "تويتر" أرفقها بصورة الكلب: "خلال عملية قتل الإرهابي إبراهيم النابلسي أصيب الكلب زيلي من وحدة الكلاب البوليسية التابعة ليمام بجروح ومات، وكان زيلي جزءا من أفراد الوحدة محبوبا ومحترفا".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "ستفتقده (الكلب زيلي) الوحدة، وسيفتقده المقاتلون الذين رافقهم مرارا خلال النشاطات العملياتية".
واغتالت قوة من "يمام" بمساعدة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) صباح اليوم الثلاثاء، النابلسي في منزل بمدينة نابلس بعد 3 ساعات من تبادل إطلاق النار، ثم تدمير المنزل باستخدام صواريخ مضادة للدروع.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن تبادلا لإطلاق النار دار على مدى 3 ساعات بين قوات إسرائيلية وإبراهيم النابلسي
وشخص آخر كانا يتحصنان داخل منزل في مدينة نابلس.
وأضاف أن القوات الإسرائيلية استخدمت النيران الخفيفة قبل أن تطلق صواريخ من طراز "لاو" و"ماتادور" على المنزل ما أدى إلى مقتل النايلسي ومساعده.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: "ينتمي النابلسي إلى كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح، وقد هرب عدة مرات من محاولات اعتقال قام بها الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وزعمت القناة أن النابلسي كان متورطا في هجوم إطلاق النار على "قبر يوسف" الذي وقع في نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي في نابلس، حيث أصيب جندي ومستوطنان.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية
في وقت سابق من اليوم الثلاثاء "ارتقاء ثلاثة شهداء، إضافة إلى 69 إصابة بينها 7 حرجة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس".
وأوضحت الوزارة، أن "الشهداء الثلاثة هم: إبراهيم النابلسي، إسلام صبوح، حسين جمال طه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
وأضافت: "أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا، أن عدد الإصابات قد ارتفع إلى 69 إصابة، بعد عملية الاقتحام للبلدة القديمة، ومحاصرة إحدى البنايات، وتفجيرها بصاروخ "انيرجا"، ما ألحق دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات المجاورة".