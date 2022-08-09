https://arabic.sputniknews.com/20220809/نصر-الله-يهدد-إسرائيل-بـقطع-أي-يد-تمتد-إلى-ثروات-لبنان-البحرية-فيديو-1066195125.html

نصر الله يهدد إسرائيل بـ"قطع أي يد" تمتد إلى ثروات لبنان البحرية... فيديو

نصر الله يهدد إسرائيل بـ"قطع أي يد" تمتد إلى ثروات لبنان البحرية... فيديو

حذر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، من أن "اليد التي ستمتد إلى أي ثروة من ثروات لبنان ستقطع، كما قطعت عندما امتدت إلى أرضه". 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T08:55+0000

2022-08-09T08:55+0000

2022-08-09T09:07+0000

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وقال نصر الله، في كلمة متلفزة خلال المسيرة المركزية في ذكرى عاشوراء بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت: "أقول للإسرائيليين إن لبنان وشعبه لن يقبلوا بعد الآن نهب ثرواته وأن تفرض عليه غير إرادته، ونحن مستعدون لكل الاحتمالات".وأضاف: "أقول لإسرائيل أيضا إن أي اعتداء على أي إنسان في لبنان لن يبقى دون عقاب رد"، متابعا: "نحن في الأيام المقبلة ننتظر أن تأتي أجوبة العدو حول مطالب لبنان بشأن ترسيم الحدود".وتوجه نصرالله للولايات المتحدة الأمريكية بالقول: "أقول لأمريكا التي تقدم نفسها الوسيط وإلى إسرائيل، لبنان وشعب لبنان لن يتسامح بحقه بعد الآن نحن وصلنا إلى آخر الخط وسنذهب إلى آخر الطريق".كما توجه لإسرائيل بالقول: "حسابكم معنا وحسابنا معكم حساب آخر ومختلف عما يحصل في غزّة، لا تخطئوا مع لبنان ومع شعبه ومع مقاومته وأي إعتداء على أي انسان في لبنان لن يبقى من دون حساب".وشدد نصر الله على ضرورة "أن يعرف العدو من يقف في الجبهة المقابلة وأن في لبنان مقاومة أثبتت أنها تقهر الجيش الذي قيل أنه لا يُقهر"، مشيرا إلى أنه سمع أن "الإسرائيليين يخططون لاغتيال قادة فلسطينيين وإذا حصل هذا الأمر في لبنان لن يبقى دون عقاب ورد".وأوضح: "نحن تلقينا الرسائل المطلوبة في حرب غزة ورأينا صمود غزة ونحن في لبنان حسابنا معكم حساب آخر"، مؤكدا أن "المقاومة أقوى من أي زمن مضى ولا تخطئوا مع لبنان ومع شعبه".وتابع: "نحن شعب واجهنا على مدى 40 عاما الحروب والمؤمرات والاغتيالات والفتن ونواجه منذ سنوات الحصار والعقوبات ولكن هذا لن يهز من عزيمتنا".من جهة اخرى، دعا نصرالله جديا لتشكيل حكومة حقيقية كاملة الصلاحيات وقال: "خصوصا وأن هناك من يبشّرنا بفراغ رئاسي".وبشأن أحداث فلسطين، بين نصر الله أن "فلسطين هي القضية المركزية ونحن لا نتوقع من الأمريكيين أو المستبدين الرحمة أو العدالة ولكن نتوجه إلى من يدعون العروبة أين هم من الدماء المسفوكة في الضفة والقدس وغزة؟".

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أخبار لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة