وفاة طفلتين وإصابة 14 جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية
© AP Photo / Mukhtar Khanفيضان
© AP Photo / Mukhtar Khan
لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب 14 شخصاً، اليوم الثلاثاء، بفعل أمطار غزيرة شهدتها العاصمة صنعاء.
القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة سبوتنيك، بأن أمطاراً غزيرة هطلت فجر اليوم، تسببت بانهيار سقف منزل في منطقة وادي أحمد شمال العاصمة، وسقوط صهريج مياه على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة أخرى ووالدتهم.
وأضاف أن 11 شخصاً أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق عوادم مضخات شفط مياه بعد أن اجتاحت السيول طوابق أرضية لبنايتين شمال العاصمة.
وذكر أن طفلة أصيبت بكدمات جراء تهدم منزل بصورة جزئية في مدينة صنعاء القديمة، إثر الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعات وتسببت في انهيار أربعة منازل بصورة كلية، ثلاثة منها مهجورة وآخر غادره سكانه قبيل سقوطه، في حين تضررت عشرات المنازل في المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وأشار المصدر إلى أن السيول المتدفقة حاصرت العديد من سكان منطقة حي شملان شمال غربي العاصمة، بعد غمرها الطرقات فيها، كما أدت إلى انهيار أجزاء من سور جامعة صنعاء في الضواحي الشمالية الغربية من العاصمة.
وأضاف أن 11 شخصاً أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق عوادم مضخات شفط مياه بعد أن اجتاحت السيول طوابق أرضية لبنايتين شمال العاصمة.
وذكر أن طفلة أصيبت بكدمات جراء تهدم منزل بصورة جزئية في مدينة صنعاء القديمة، إثر الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعات وتسببت في انهيار أربعة منازل بصورة كلية، ثلاثة منها مهجورة وآخر غادره سكانه قبيل سقوطه، في حين تضررت عشرات المنازل في المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي.
وأشار المصدر إلى أن السيول المتدفقة حاصرت العديد من سكان منطقة حي شملان شمال غربي العاصمة، بعد غمرها الطرقات فيها، كما أدت إلى انهيار أجزاء من سور جامعة صنعاء في الضواحي الشمالية الغربية من العاصمة.
يأتي ذلك بعد يومين من توجيه الحكومة اليمنية، يوم الأحد الماضي، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة لإنقاذ 16735 أسرة جرفت السيول مساكنهم في مخيمات يقطنون فيها بمحافظة مأرب "شمال شرقي اليمن" التي تأوي نحو مليوني نازح داخلي من الحرب المستمرة في اليمن منذ أواخر العام 2014.
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر ما يقرب من 86 ألف شخص في اليمن، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف أسرة نازحة في مأرب، جراء أمطار غزيرة وسيول ضربت مناطق متفرقة في البلد العربي.
ومنذ بدء تأثر اليمن بالمنخفض الجوي القادم من الهند "المونسون"، منتصف تموز/يوليو الماضي، أدت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها غالبية المحافظات، إلى وفاة أكثر من 30 شخصاً.
وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر ما يقرب من 86 ألف شخص في اليمن، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف أسرة نازحة في مأرب، جراء أمطار غزيرة وسيول ضربت مناطق متفرقة في البلد العربي.
ومنذ بدء تأثر اليمن بالمنخفض الجوي القادم من الهند "المونسون"، منتصف تموز/يوليو الماضي، أدت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها غالبية المحافظات، إلى وفاة أكثر من 30 شخصاً.