https://arabic.sputniknews.com/20220809/وفاة-طفلتين-وإصابة-14-جراء-سيول-ناجمة-عن-أمطار-غزيرة-في-العاصمة-اليمنية-1066232251.html

وفاة طفلتين وإصابة 14 جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية

وفاة طفلتين وإصابة 14 جراء سيول ناجمة عن أمطار غزيرة في العاصمة اليمنية

لقيت طفلتان مصرعهما وأصيب 14 شخصاً، اليوم الثلاثاء، بفعل أمطار غزيرة شهدتها العاصمة صنعاء. 09.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-09T21:30+0000

2022-08-09T21:30+0000

2022-08-09T21:30+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101632/63/1016326311_0:15:3589:2033_1920x0_80_0_0_105548152cbdffdf1ac4c022a13ec8f3.jpg

القاهرة – سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بصنعاء لوكالة سبوتنيك، بأن أمطاراً غزيرة هطلت فجر اليوم، تسببت بانهيار سقف منزل في منطقة وادي أحمد شمال العاصمة، وسقوط صهريج مياه على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى وفاة طفلتين وإصابة أخرى ووالدتهم.وأضاف أن 11 شخصاً أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاق عوادم مضخات شفط مياه بعد أن اجتاحت السيول طوابق أرضية لبنايتين شمال العاصمة.وذكر أن طفلة أصيبت بكدمات جراء تهدم منزل بصورة جزئية في مدينة صنعاء القديمة، إثر الأمطار الغزيرة التي استمرت ساعات وتسببت في انهيار أربعة منازل بصورة كلية، ثلاثة منها مهجورة وآخر غادره سكانه قبيل سقوطه، في حين تضررت عشرات المنازل في المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي.وأشار المصدر إلى أن السيول المتدفقة حاصرت العديد من سكان منطقة حي شملان شمال غربي العاصمة، بعد غمرها الطرقات فيها، كما أدت إلى انهيار أجزاء من سور جامعة صنعاء في الضواحي الشمالية الغربية من العاصمة.يأتي ذلك بعد يومين من توجيه الحكومة اليمنية، يوم الأحد الماضي، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة لإنقاذ 16735 أسرة جرفت السيول مساكنهم في مخيمات يقطنون فيها بمحافظة مأرب "شمال شرقي اليمن" التي تأوي نحو مليوني نازح داخلي من الحرب المستمرة في اليمن منذ أواخر العام 2014.وفي 28 تموز/يوليو الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، تضرر ما يقرب من 86 ألف شخص في اليمن، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف أسرة نازحة في مأرب، جراء أمطار غزيرة وسيول ضربت مناطق متفرقة في البلد العربي.ومنذ بدء تأثر اليمن بالمنخفض الجوي القادم من الهند "المونسون"، منتصف تموز/يوليو الماضي، أدت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها غالبية المحافظات، إلى وفاة أكثر من 30 شخصاً.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/اليمن-تضرر-16-ألف-أسرة-من-السيول-والحكومة-تفعل-خطة-طوارئ-لمواجهة-الكارثة-1066118984.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, العالم العربي