عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220810/ألمانيا-تعلن-عن-اجراءات-لدعم-السكان-بسبب-ارتفاع-أسعار-الغاز-1066244003.html
ألمانيا تعلن عن إجراءات لدعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الغاز
ألمانيا تعلن عن إجراءات لدعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الغاز
أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عن تعويضات جديدة للمواطنين اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:24+0000
2022-08-10T10:25+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063630367_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_d739fb88ebfa867444136a08dedeb408.jpg
وقال الوزير: "يواجه الكثيرون ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق الاقتصادية للبلاد هشة. ونرى أن توقعات النمو الاقتصادي يتم تعديلها بالهبوط .وقد قدمت الحكومة الألمانية هذا العام حزمتين هامتين من إجراءات لدعم الأفراد والشركات. نعتزم مواصلة هذا العمل العام المقبل".مختتما قوله: "لقد بدأ تطوير هذه الإجراءات".
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0f/1063630367_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2e9208d38c59a05ee30fcdf2ba2fb348.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار ألمانيا

ألمانيا تعلن عن إجراءات لدعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الغاز

10:24 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 10.08.2022)
© AFP 2022 / YANN SCHREIBERالبنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© AFP 2022 / YANN SCHREIBER
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عن تعويضات جديدة للمواطنين اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة.
وقال الوزير: "يواجه الكثيرون ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق الاقتصادية للبلاد هشة. ونرى أن توقعات النمو الاقتصادي يتم تعديلها بالهبوط .وقد قدمت الحكومة الألمانية هذا العام حزمتين هامتين من إجراءات لدعم الأفراد والشركات. نعتزم مواصلة هذا العمل العام المقبل".

وأشار الوزير إلى أن الإصلاح واسع النطاق سيبدأ في 1 يناير، بهدف التمويل المشترك لتكاليف صيانة المساكن في ضوء ارتفاع أسعار المساكن والخدمات المجتمعية.

مختتما قوله: "لقد بدأ تطوير هذه الإجراءات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала