https://arabic.sputniknews.com/20220810/ألمانيا-تعلن-عن-اجراءات-لدعم-السكان-بسبب-ارتفاع-أسعار-الغاز-1066244003.html
ألمانيا تعلن عن إجراءات لدعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الغاز
ألمانيا تعلن عن إجراءات لدعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الغاز
أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عن تعويضات جديدة للمواطنين اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T10:24+0000
2022-08-10T10:24+0000
2022-08-10T10:25+0000
اقتصاد
أخبار ألمانيا
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وقال الوزير: "يواجه الكثيرون ارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق الاقتصادية للبلاد هشة. ونرى أن توقعات النمو الاقتصادي يتم تعديلها بالهبوط .وقد قدمت الحكومة الألمانية هذا العام حزمتين هامتين من إجراءات لدعم الأفراد والشركات. نعتزم مواصلة هذا العمل العام المقبل".مختتما قوله: "لقد بدأ تطوير هذه الإجراءات".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, أخبار ألمانيا
ألمانيا تعلن عن إجراءات لدعم السكان بسبب ارتفاع أسعار الغاز
10:24 GMT 10.08.2022 (تم التحديث: 10:25 GMT 10.08.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عن تعويضات جديدة للمواطنين اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار الغاز والطاقة.
وقال الوزير: "يواجه الكثيرون ارتفاع أسعار
الغاز والطاقة والغذاء. وفي الوقت نفسه، أصبحت الآفاق الاقتصادية للبلاد هشة. ونرى أن توقعات النمو الاقتصادي يتم تعديلها بالهبوط .وقد قدمت الحكومة الألمانية هذا العام حزمتين هامتين من إجراءات لدعم الأفراد والشركات. نعتزم مواصلة هذا العمل العام المقبل".
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح واسع النطاق سيبدأ في 1 يناير، بهدف التمويل المشترك لتكاليف صيانة المساكن في ضوء ارتفاع أسعار المساكن والخدمات المجتمعية.
مختتما قوله: "لقد بدأ تطوير هذه الإجراءات".