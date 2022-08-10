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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-الروسية-كييف-تخطط-لإرسال-عناصر-من-جهاز-الأمن-إلى-خاركيف-لتنفيذ-عملية-عقابية-1066274766.html
الدفاع الروسية: كييف تخطط لإرسال عناصر من جهاز الأمن إلى خاركيف لتنفيذ عملية عقابية
الدفاع الروسية: كييف تخطط لإرسال عناصر من جهاز الأمن إلى خاركيف لتنفيذ عملية عقابية
أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن كييف تخطط لإرسال أفراد من جهاز الأمن الأوكراني إلى... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T21:00+0000
2022-08-10T21:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة : "من المعروف، أن نظام كييف يخطط في المستقبل القريب، بحجة البحث المزعوم عن مراقبي الضربات الجوية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، لإرسال مجموعة من أفراد جهاز الأمن وغيره من أجهزة إنفاذ القانون إلى خاركيف لإجراء عملية عقابية أخرى واسعة النطاق لتحديد المواطنين الموالين لروسيا (الذين يعبرون عن وجهات نظر موالية لروسيا) واتهامهم اللاحق "بالتعاون".وأوضح أنه كمبرر لاعتقال سكان المدينة، يعتزم أفراد جهاز الأمن استخدام سجل المكالمات والرسائل النصية القصيرة الموجودة في الهواتف للأرقام والمراسلات الروسية.وأردف الجنرال : "سيتعرض المواطنون المحتجزون للتهديدات بالعنف الجسدي ضد أفراد أسرهم، والعنف والتعذيب، كما كان قد حدث في أوديسا، ونيكولاييف، وسلافيانسك، وسومي، وتشيرنيغوف، وفي عدد من البلدات الأخرى".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220810/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تجهز-مواقع-لإطلاق-النار-بين-المباني-السكنية-في-دونيتسك-1066272211.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية: كييف تخطط لإرسال عناصر من جهاز الأمن إلى خاركيف لتنفيذ عملية عقابية

21:00 GMT 10.08.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن كييف تخطط لإرسال أفراد من جهاز الأمن الأوكراني إلى خاركيف لتنفيذ عملية عقابية، حيث سيتم خلالها اتهام المواطنين الموالين لروسيا بالتعاون.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف في إحاطة : "من المعروف، أن نظام كييف يخطط في المستقبل القريب، بحجة البحث المزعوم عن مراقبي الضربات الجوية والمدفعية للقوات المسلحة الروسية، لإرسال مجموعة من أفراد جهاز الأمن وغيره من أجهزة إنفاذ القانون إلى خاركيف لإجراء عملية عقابية أخرى واسعة النطاق لتحديد المواطنين الموالين لروسيا (الذين يعبرون عن وجهات نظر موالية لروسيا) واتهامهم اللاحق "بالتعاون".
وأوضح أنه كمبرر لاعتقال سكان المدينة، يعتزم أفراد جهاز الأمن استخدام سجل المكالمات والرسائل النصية القصيرة الموجودة في الهواتف للأرقام والمراسلات الروسية.
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تجهز مواقع لإطلاق النار بين المباني السكنية في دونيتسك
19:24 GMT
وأردف الجنرال : "سيتعرض المواطنون المحتجزون للتهديدات بالعنف الجسدي ضد أفراد أسرهم، والعنف والتعذيب، كما كان قد حدث في أوديسا، ونيكولاييف، وسلافيانسك، وسومي، وتشيرنيغوف، وفي عدد من البلدات الأخرى".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:19 GMT
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