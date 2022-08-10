https://arabic.sputniknews.com/20220810/اليمن-محافظ-شبوة-يدعو-قادة-التمرد-لوقف-إطلاق-النار-ويحذرهم-من-تبعات-الاستمرار-1066233459.html

اليمن... محافظ شبوة يدعو قادة "التمرد" لوقف إطلاق النار ويحذرهم من تبعات الاستمرار

اليمن... محافظ شبوة يدعو قادة "التمرد" لوقف إطلاق النار ويحذرهم من تبعات الاستمرار

دعا عوض بن الوزير العولقي، محافظ شبوة في اليمن، أمس الثلاثاء، قادة التمرد في بلاده لوقف إطلاق النار، محذرا إياهم من تبعات الاستمرار. 10.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-10T00:30+0000

2022-08-10T00:30+0000

2022-08-10T00:30+0000

الحرب على اليمن

العالم العربي

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وبعث العولقي في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، فجر اليوم الأربعاء، برقية للقادة العسكريين والأمنيين في المحافظة يطلب منهم (وللمرة الأخيرة) العودة إلى جادة الصواب، وإيقاف إطلاق النار، بشكل فوري، مهددا إياهم بأنه "ما لم فأنكم سوف تتحملون تبعات هذا التمرد ونتائجه".ووجه العولقي حديثه إلى كل من القادة العسكريين والأمنيين:العميد الركن/ جحدل حنش - قائد اللواء 21 ميكا مدرع.العميد/ مهدي مشفر - قائد اللواء الثاني جبلي.العميد/ صالح لقصم الحارثي - قائد اللواء 163 بيحان.العميد/ ناصر بن عيدروس - قائد لواء حماية المنشاة.العقيد/ عبداللطيف ظيفير - قائد شرطة الدوريات وأمن الطرق.العقيد/ مهيم سعيد البوبكري - أركان اللواء الثاني مشاة بحري.وقال محافظ شبوة اليمنية لهؤلاء القادة العسكريين والأمنيين:وتجددت الاشتباكات بين تشكيلات عسكرية وأمنية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، إثر إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارات بإقالة 4 من القيادات الرفيعة وتعيين آخرين بدلا عنهم.وذكر مصدر في السلطة المحلية بالمحافظة لوكالة "سبوتنيك"، أن اشتباكات متقطعة نشبت بين قوات من الجيش والقوات الخاصة من جهة، وقوات دفاع محافظة شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى في مناطق التماس بين الجانبين في مدينة عتق مركز المحافظة نفسها.وجه العولقي نداء إلى الأطراف المتصارعة، عبر صفحة المكتب الإعلامي لمحافظة شبوة على "فيسبوك"، قال فيها: واستطرد العولقي: "يجب على الفرقاء الامتثال لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة الأمنية ومقترحات المحافظ دون انتقاء أو تجزئة والتي تشمل كافة الأطراف، و‏لقد التزم (اللواء الثاني دفاع شبوة) بنفاذها".وأكد محافظ شبوة أن "توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وما صدر من اللجنة الأمنية مخرجاً آمناً لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة عتق، بغية استيعاب الجميع في إطار الدولة ومؤسساتها".ويشار إلى أن هذه المستجدات تأتي غداة إصدار رئيس مجلس القيادة الرئاسي قرارين بتعيين العميد الركن عادل علي بن علي هادي، قائدا لمحور عتق وقائدا للواء 30 مدرع، والعقيد مهيم سعيد محمد ناصر، قائدا لقوات الأمن الخاصة فرع محافظة شبوة، وتعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي، مديرا عاما لشرطة محافظة شبوة.وجاءت هذه التعيينات بعد ساعات من إقالة القادة السابقين بمرسوم رئاسي على خلفية مواجهات دامية بين القوات المتناحرة أوقعت 32 قتيلا وجريحا، حسب ما أفاد مصدر لـ "سبوتنيك".وشهدت مدينة عتق، الاثنين الماضي، مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الأمن الخاصة من جهة، وقوات دفاع شبوة وألوية العمالقة من جهة أخرى، استخدمت خلالها الدبابات والمدفعية، على خلفية إصدار محافظ شبوة قرارا بإقالة قائد قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه لعكب، بعد اشتباكات مع قوات دفاع شبوة في 19 تموز/يوليو الماضي، قوبل بالرفض من القائد الأمني، معتبرا ذلك من صلاحيات وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، ليصدر بعد ذلك المحافظ العولقي توجيهات لألوية العمالقة وقوات دفاع شبوة بالاستنفار والانتشار في المدينة.

https://arabic.sputniknews.com/20220809/تجدد-الاشتباكات-بين-قوات-عسكرية-وأمنية-في-محافظة-شبوة-اليمنية-1066232593.html

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الحرب على اليمن, العالم العربي