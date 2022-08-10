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"بسيوف وآلات حادة"... المئات يمارسون "التطبير" في لبنان
"بسيوف وآلات حادة"... المئات يمارسون "التطبير" في لبنان
أحيا المئات من المسلمين الشيعة، يوم أمس الثلاثاء 9 أغسطس/ آب، ذكرى مقتل الحسين في واقعة الطف قبل نحو 1400عام، عبر ممارسة "شعيرة التطبير أو الإدماء" في مدينة... 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T07:53+0000
2022-08-10T07:53+0000
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واعتاد جزء من أهالي المدينة على التوشح بالأبيض صبيحة اليوم العاشر إيذانا بالبدء بالتطبير، وما أن يبدأ القارئ باسترجاع مشهد واقعة "كربلاء"، حتى يبدأ الرجال كبارا وصغارا بضرب الرؤوس بالسيوف والخناجر والأدوات الحادة لإحداث جرح لإسالة الدماء من الرأس، حداداً على مقتل الحسين بن علي، حفيد نبي المسلمين محمد، الذي يعتبر أيضاً الإمام الثالث في الإسلام الشيعي، مرددين كلمة "حيدر" التي تشير إلى الإمام علي بن أبي طالب.
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تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

"بسيوف وآلات حادة"... المئات يمارسون "التطبير" في لبنان

07:53 GMT 10.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay"بالسيوف وآلات حادة" المئات يمارسون "التطبير" في لبنان
بالسيوف وآلات حادة المئات يمارسون التطبير في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أحيا المئات من المسلمين الشيعة، يوم أمس الثلاثاء 9 أغسطس/ آب، ذكرى مقتل الحسين في واقعة الطف قبل نحو 1400عام، عبر ممارسة "شعيرة التطبير أو الإدماء" في مدينة النبطية جنوبي لبنان.
واعتاد جزء من أهالي المدينة على التوشح بالأبيض صبيحة اليوم العاشر إيذانا بالبدء بالتطبير، وما أن يبدأ القارئ باسترجاع مشهد واقعة "كربلاء"، حتى يبدأ الرجال كبارا وصغارا بضرب الرؤوس بالسيوف والخناجر والأدوات الحادة لإحداث جرح لإسالة الدماء من الرأس، حداداً على مقتل الحسين بن علي، حفيد نبي المسلمين محمد، الذي يعتبر أيضاً الإمام الثالث في الإسلام الشيعي، مرددين كلمة "حيدر" التي تشير إلى الإمام علي بن أبي طالب.
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