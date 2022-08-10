https://arabic.sputniknews.com/20220810/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يوجه-رسالة-للمستوطنين-في-الضفة-الغربية-المحتلة-1066274165.html
رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه رسالة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه رسالة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الأربعاء، رسالة طمأنة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 10.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-10T20:36+0000
2022-08-10T20:36+0000
2022-08-10T20:36+0000
أخبار الضفة الغربية
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جاء ذلك في كلمة ألقاها كوخافي في مستوطنة "آرئيل"، على ما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية.وقال كوخافي: "أعلم أن الحياة هنا تطرح تحديات صعبة. أعلم أن هناك حوادث تتراوح بين إلقاء الحجارة وأحيانا يبدو لك أننا لسنا على علم بها. نحن ندرك ذلك جيدا".وقال كوخافي: "الحجر يمكن أن يكون مميتا وقاتلا مثل الرصاصة. سنبقى هنا حتى نصل إلى آخر المهاجمين".وتشن إسرائيل حملة اعتقالات واغتيالات واسعة النطاق بالضفة الغربية، بحق فلسطينيين تقول إنهم ضالعون في أعمال هجومية.وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية نحو 666 ألف مستوطن يقطنون 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق بيانات حركة "السلام الآن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الضفة الغربية
رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه رسالة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة
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وجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، مساء اليوم الأربعاء، رسالة طمأنة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها كوخافي في مستوطنة "آرئيل"، على ما نقلت القناة السابعة
الإسرائيلية.
وقال كوخافي: "أعلم أن الحياة هنا تطرح تحديات صعبة. أعلم أن هناك حوادث تتراوح بين إلقاء الحجارة وأحيانا يبدو لك أننا لسنا على علم بها. نحن ندرك ذلك جيدا".
وقال كوخافي: "الحجر يمكن أن يكون مميتا وقاتلا مثل الرصاصة. سنبقى هنا حتى نصل إلى آخر المهاجمين".
وتشن إسرائيل حملة اعتقالات واغتيالات واسعة النطاق بالضفة الغربية، بحق فلسطينيين تقول إنهم ضالعون في أعمال هجومية.
وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية نحو 666 ألف مستوطن يقطنون 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية)، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق بيانات حركة "السلام الآن".