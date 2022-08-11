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إصابة مسلح حاول اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي بأوهايو
إصابة مسلح حاول اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي بأوهايو
أعلنت السلطات الأمريكية إصابة مسلح حاول اختراق مكتب ميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بولاية أوهايو اليوم الخميس. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T21:09+0000
2022-08-11T21:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن مسؤولين فيدراليين أن المسلح كان يرتدي سترة واقية أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.قال مسؤولون فيدراليون إن الرجل "حاول اختراق" منطقة التفتيش الخاصة بالزائرين في مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سينسيناتي وهرب عندما واجهه العملاء.وقال المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في ولاية أوهايو إن الرجل بعدما هرب على الطريق السريع 71 تم رصده من قبل أحد رجال الشرطة وأطلق الرصاص بينما كان الشرطي لاحقه.غادر المشتبه به الطريق السريع شمال سينسيناتي وترك سيارته على الطرق الريفية، حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة.وقالت الدورية إن الرجل أصيب "بجروح غير محددة''، لكن لم يصب أحد بأذى.
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الولايات المتحدة الأمريكية

إصابة مسلح حاول اختراق مكتب التحقيقات الفيدرالي بأوهايو

21:09 GMT 11.08.2022
© AP Photo / Kevin Wolfشرطة البنتاغون
شرطة البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AP Photo / Kevin Wolf
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أعلنت السلطات الأمريكية إصابة مسلح حاول اختراق مكتب ميداني لمكتب التحقيقات الفيدرالي بولاية أوهايو اليوم الخميس.
ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" عن مسؤولين فيدراليين أن المسلح كان يرتدي سترة واقية أصيب في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.
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قال مسؤولون فيدراليون إن الرجل "حاول اختراق" منطقة التفتيش الخاصة بالزائرين في مكتب التحقيقات الفيدرالي في مدينة سينسيناتي وهرب عندما واجهه العملاء.
وقال المتحدث باسم دورية الطرق السريعة في ولاية أوهايو إن الرجل بعدما هرب على الطريق السريع 71 تم رصده من قبل أحد رجال الشرطة وأطلق الرصاص بينما كان الشرطي لاحقه.
غادر المشتبه به الطريق السريع شمال سينسيناتي وترك سيارته على الطرق الريفية، حيث تبادل إطلاق النار مع الشرطة.
وقالت الدورية إن الرجل أصيب "بجروح غير محددة''، لكن لم يصب أحد بأذى.
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