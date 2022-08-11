https://arabic.sputniknews.com/20220811/إعلام-صواريخ-تسيركون-ستكون-قادرة-على-تدمير-حاملات-الطائرات-الأمريكية-خلال-30-دقيقة-1066277298.html
إعلام: صواريخ "تسيركون" ستكون قادرة على تدمير حاملات الطائرات الأمريكية خلال 30 دقيقة
إعلام: صواريخ "تسيركون" ستكون قادرة على تدمير حاملات الطائرات الأمريكية خلال 30 دقيقة
تشكل صواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي من المقرر أن يتم تزويد سفن تابعة للبحرية الروسية في المستقبل القريب بها، تهديدًا خطيرًا لمجموعات حاملات... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T04:48+0000
2022-08-11T04:48+0000
2022-08-11T04:48+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103924/48/1039244837_0:95:3305:1954_1920x0_80_0_0_ea16dcca29755457a098206921d60db9.jpg
قال الصحفي العسكري أليكسي بورزينكو لقناة 360: "الميزة الأكثر أهمية لتسيركون هي أنه لا يمكن لأي وسيلة دفاع جوي اعتراضه. يمكن أن تغرق حاملات الطائرات الأمريكية بواسطة تسيركون في نصف ساعة أو ساعة..."في رأيه، القوة الضاربة الرئيسية ليست فقط الرأس الحربي بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات، ولكن سرعة الصاروخ 9 ماخ.يذكر أنه لأول مرة علم عامة الناس بصاروخ تسيركون في عام 2017. في فبراير/شباط من هذا العام، أثناء إطلاق الصاروخ من فرقاطة الأدميرال غورشكوف، أكدت الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خصائصها من خلال الطيران لمسافة 1000-1500 كيلومتر في 10 دقائق، وفي نفس الوقت ضرب الهدف بدقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103924/48/1039244837_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_5c3daf5baa4797efc2f38b2448d87a84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
إعلام: صواريخ "تسيركون" ستكون قادرة على تدمير حاملات الطائرات الأمريكية خلال 30 دقيقة
تابعنا عبر
تشكل صواريخ تسيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، والتي من المقرر أن يتم تزويد سفن تابعة للبحرية الروسية في المستقبل القريب بها، تهديدًا خطيرًا لمجموعات حاملات الطائرات الأمريكية.
قال الصحفي العسكري أليكسي بورزينكو لقناة 360: "الميزة الأكثر أهمية لتسيركون هي أنه لا يمكن لأي وسيلة دفاع جوي اعتراضه. يمكن أن تغرق حاملات الطائرات الأمريكية بواسطة تسيركون في نصف ساعة أو ساعة..."
في رأيه، القوة الضاربة الرئيسية ليست فقط الرأس الحربي بمئات الكيلوغرامات من المتفجرات، ولكن سرعة الصاروخ 9 ماخ.
وأضاف: "هناك فيزياء خاصة مرتبطة بالسرعة والكتلة. حتى لو قمت بتحميل فراغ بسيط فيه، نظرًا لسرعته، يمكن للصاروخ أن يخترق أي حاملة طائرات. لكن الشيء الرئيسي هو أنه لا توجد نظائر لهذا النظام".
يذكر أنه لأول مرة علم عامة الناس بصاروخ تسيركون في عام 2017. في فبراير/شباط من هذا العام، أثناء إطلاق الصاروخ من فرقاطة الأدميرال غورشكوف، أكدت الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خصائصها من خلال الطيران لمسافة 1000-1500 كيلومتر في 10 دقائق، وفي نفس الوقت ضرب الهدف بدقة.