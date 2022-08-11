https://arabic.sputniknews.com/20220811/الحكومة-العراقية-توافق-على-تمديد-اتفاق-بيع-زيت-الغاز-للبنان-1066299326.html
الحكومة العراقية توافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان
الحكومة العراقية توافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان
قال الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، إن المجلس وافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان لمساعدة البلاد خلال الأزمة التي تمر بها. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:13+0000
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بغداد - سبوتنيك. وأعلن ناظم، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، أن "مجلس الوزراء وافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان".وتابع ناظم أن "القرار جاء لمساعدة لبنان في الأزمة التي يمر بها".وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت الحكومة العراقية بالتصديق على اتفاق لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز.ويعاني لبنان منذ أبريل/ نيسان، العام الماضي، نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.وتوصل وزراء الطاقة والبترول في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان في الـ8 من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى ما قالوا إنها "خارطة طريق" من أجل إمداد لبنان بالغاز المصري.
https://arabic.sputniknews.com/20211116/حكومة-العراق-تصدق-على-اتفاق-لتوريد-500-ألف-طن-من-زيت-الغاز-إلى-لبنان-1050723191.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان
الحكومة العراقية توافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان
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قال الناطق باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، إن المجلس وافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان لمساعدة البلاد خلال الأزمة التي تمر بها.
بغداد - سبوتنيك
. وأعلن ناظم، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، أن "مجلس الوزراء وافق على تمديد اتفاق بيع زيت الغاز للبنان".
16 نوفمبر 2021, 16:53 GMT
وتابع ناظم أن "القرار جاء لمساعدة لبنان في الأزمة التي يمر بها".
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قامت الحكومة العراقية بالتصديق على اتفاق لإمداد لبنان بكمية تبلغ 500 ألف طن من زيت الغاز.
ويعاني لبنان منذ أبريل/ نيسان، العام الماضي، نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة مما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
وتوصل وزراء الطاقة والبترول
في كل من مصر والأردن وسوريا ولبنان في الـ8 من سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى ما قالوا إنها "خارطة طريق" من أجل إمداد لبنان بالغاز المصري.