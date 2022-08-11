https://arabic.sputniknews.com/20220811/الخارجية-الروسية-سويسرا-تفتقد-وضعها-المحايد-ولا-يمكنها-تمثيل-مصالح-كييف-في-روسيا-1066284401.html

الخارجية الروسية: سويسرا تفتقد وضعها المحايد ولا يمكنها تمثيل مصالح كييف في روسيا

الخارجية الروسية: سويسرا تفتقد وضعها المحايد ولا يمكنها تمثيل مصالح كييف في روسيا

قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف بإفادة صحفية في موسكو اليوم، إن سويسرا فقدت وضعها المحايد ولا يمكنها تمثيل مصالح... 11.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-11T09:33+0000

2022-08-11T09:33+0000

2022-08-11T09:34+0000

سويسرا

روسيا

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وأوضح نيتشايف: "كان السويسريون مهتمين حقًا برأينا حول التمثيل المحتمل لمصالح أوكرانيا في روسيا وروسيا في أوكرانيا، منذ وقت طويل جدًا".وأضاف: "أجبنا بوضوح شديد أن سويسرا، للأسف، فقدت وضعية دولة محايدة، ولا يمكنها العمل كوسيط أو كممثل للمصالح. كما تعلم، انضمت برن إلى العقوبات غير القانونية ضد روسيا، فهي تدعم النظام النازي في كييف، وتشارك في حملة عدوانية ضد الروس أطلقها الغرب وأوكرانيا، من غير المفهوم تمامًا كيف يمكن، بمثل هذا السلوك، تقديم الوساطة والتمثيل والمساعي الحميدة الأخرى".وبحسب قوله، فإن "حقيقة أن برن، واصلت مفاوضاتها مع كييف بشأن مسألة التمثيل المتبادل، تؤكد أن مصالح روسيا لا تعنيها حقًا".أشارت وزارة الخارجية السويسرية في وقت سابق، إلى أن سويسرا وأوكرانيا اتفقتا على أن تمثل سويسرا مصالح أوكرانيا في روسيا، وأن البلدين ينتظران موافقة موسكو. وأشارت برن إلى أنه منذ بداية الصراع في أوكرانيا، كانت سويسرا على استعداد لتزويد الأطراف بخدماتها، ولا سيما منصة التفاوض، فضلاً عن الدعم الفني والمتخصص أثناء المفاوضات المحتملة.

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