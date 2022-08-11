https://arabic.sputniknews.com/20220811/الخارجية-الروسية-قصف-محطة-زابوروجيه-النووية-يمكن-أن-يؤدي-إلى-كارثة-أكبر-من-حادثة-تشيرنوبيل-1066281955.html
الخارجية الروسية: قصف محطة زابوروجيه النووية يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر من حادثة "تشيرنوبيل"
الخارجية الروسية: قصف محطة زابوروجيه النووية يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر من حادثة "تشيرنوبيل"
قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، إن قصف الوحدات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه هو عمل إرهابي نووي ويمكن... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T08:32+0000
2022-08-11T08:32+0000
2022-08-11T08:35+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_6583d071efc38711f3c0ab4a486e9c22.jpg
وقال نيتشايف "في الأيام الأخيرة، قصفت الوحدات الأوكرانية أراضي محطة الطاقة النووية في زابوررجيه عدة مرات، وهي أعمال إرهاب نووي. يمكن أن تؤدي مثل هذه الأعمال من نظام كييف إلى كارثة على نطاق أكبر بكثير من الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل النووية".وأشار إلى أنه اليوم ، بمبادرة من روسيا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول موضوع قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتتوقع موسكو أن يبدي المجتمع الدولي والهياكل الدولية المتخصصة الاهتمام الواجب للوضع المتطور حول المحطة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0d/1065009856_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_d5f145a99bc414499909d25ed74a745d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: قصف محطة زابوروجيه النووية يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر من حادثة "تشيرنوبيل"
08:32 GMT 11.08.2022 (تم التحديث: 08:35 GMT 11.08.2022) تابعنا عبر
قال نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة في وزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، إن قصف الوحدات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه هو عمل إرهابي نووي ويمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر من كارثة تشيرنوبيل.
وقال نيتشايف "في الأيام الأخيرة، قصفت الوحدات الأوكرانية أراضي محطة الطاقة النووية في زابوررجيه عدة مرات، وهي أعمال إرهاب نووي. يمكن أن تؤدي مثل هذه الأعمال من نظام كييف إلى كارثة على نطاق أكبر بكثير من الحادث الذي وقع في محطة تشيرنوبيل النووية".
وأشار إلى أنه اليوم ، بمبادرة من روسيا، سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا حول موضوع قصف كييف لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية. وتتوقع موسكو أن يبدي المجتمع الدولي والهياكل الدولية المتخصصة الاهتمام الواجب للوضع المتطور حول المحطة.