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السودان يعلن العثور على 13 جثة في الصحراء الكبرى
السودان يعلن العثور على 13 جثة في الصحراء الكبرى
أعلنت قوات الدعم السريع، في السودان، عثورها على 13 جثة في عمق الصحراء الكبرى، بينما تمكنت من إنقاذ سبعة آخرين. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:15+0000
2022-08-11T12:15+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت في بيان لها إن "فريقًا من قوات درع الصحراء التابعة لها والمنتشرة على الحدود السودانية الليبية، تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص والعثور على 13 آخرين قد فارقوا الحياة عطشًا وذلك بعمق الصحراء الكبرى"، بحسب صحيفة "السوداني".وأضافت أن الضحايا جميعا "كانوا يستقلون عربة قادمةً من ليبيا إلى السودان، وتعطلت العربة لما يقارب الشهر ما أدّى لنفاذ مدخراتهم من الأكل والماء".ولفتت إلى أنها قدمت المساعدات الطبية للذين تم إنقاذهم وموارة الثرى للذين فقدوا أرواحهم.
https://arabic.sputniknews.com/20170829/لحظة-إنقاذ-سعودي-العطش-1025889261.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السودان يعلن العثور على 13 جثة في الصحراء الكبرى

12:15 GMT 11.08.2022
© Photo / Ix4svsصحراء
صحراء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Photo / Ix4svs
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أعلنت قوات الدعم السريع، في السودان، عثورها على 13 جثة في عمق الصحراء الكبرى، بينما تمكنت من إنقاذ سبعة آخرين.
وقالت في بيان لها إن "فريقًا من قوات درع الصحراء التابعة لها والمنتشرة على الحدود السودانية الليبية، تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص والعثور على 13 آخرين قد فارقوا الحياة عطشًا وذلك بعمق الصحراء الكبرى"، بحسب صحيفة "السوداني".
وأضافت أن الضحايا جميعا "كانوا يستقلون عربة قادمةً من ليبيا إلى السودان، وتعطلت العربة لما يقارب الشهر ما أدّى لنفاذ مدخراتهم من الأكل والماء".
لحظة إنقاذ سعودي وابنه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2017
بالفيديو...لحظة إنقاذ سعودي وابنه من الموت عطشا
29 أغسطس 2017, 13:27 GMT
ولفتت إلى أنها قدمت المساعدات الطبية للذين تم إنقاذهم وموارة الثرى للذين فقدوا أرواحهم.
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