https://arabic.sputniknews.com/20220811/السودان-يعلن-العثور-على-13-جثة-في-الصحراء-الكبرى-1066296503.html
السودان يعلن العثور على 13 جثة في الصحراء الكبرى
السودان يعلن العثور على 13 جثة في الصحراء الكبرى
أعلنت قوات الدعم السريع، في السودان، عثورها على 13 جثة في عمق الصحراء الكبرى، بينما تمكنت من إنقاذ سبعة آخرين. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:15+0000
2022-08-11T12:15+0000
2022-08-11T12:15+0000
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وقالت في بيان لها إن "فريقًا من قوات درع الصحراء التابعة لها والمنتشرة على الحدود السودانية الليبية، تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص والعثور على 13 آخرين قد فارقوا الحياة عطشًا وذلك بعمق الصحراء الكبرى"، بحسب صحيفة "السوداني".وأضافت أن الضحايا جميعا "كانوا يستقلون عربة قادمةً من ليبيا إلى السودان، وتعطلت العربة لما يقارب الشهر ما أدّى لنفاذ مدخراتهم من الأكل والماء".ولفتت إلى أنها قدمت المساعدات الطبية للذين تم إنقاذهم وموارة الثرى للذين فقدوا أرواحهم.
https://arabic.sputniknews.com/20170829/لحظة-إنقاذ-سعودي-العطش-1025889261.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي
السودان يعلن العثور على 13 جثة في الصحراء الكبرى
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أعلنت قوات الدعم السريع، في السودان، عثورها على 13 جثة في عمق الصحراء الكبرى، بينما تمكنت من إنقاذ سبعة آخرين.
وقالت في بيان لها إن "فريقًا من قوات درع الصحراء التابعة لها والمنتشرة على الحدود السودانية الليبية، تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص والعثور على 13 آخرين قد فارقوا الحياة عطشًا وذلك بعمق الصحراء الكبرى"، بحسب صحيفة "السوداني
".
وأضافت أن الضحايا جميعا "كانوا يستقلون عربة قادمةً من ليبيا إلى السودان، وتعطلت العربة لما يقارب الشهر ما أدّى لنفاذ مدخراتهم من الأكل والماء".
ولفتت إلى أنها قدمت المساعدات الطبية للذين تم إنقاذهم وموارة الثرى للذين فقدوا أرواحهم.