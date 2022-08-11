https://arabic.sputniknews.com/20220811/الصدر-يمهل-القضاء-أسبوعا-واحدا-لحل-البرلمان-1066301792.html
الصدر يمهل القضاء أسبوعا واحدا لحل البرلمان
الصدر يمهل القضاء أسبوعا واحدا لحل البرلمان
تناقش الحلقة السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة السياسية في العراق، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان في غضون أسبوع، متوعدًا... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T13:46+0000
2022-08-11T13:46+0000
2022-08-11T13:46+0000
راديو
بانوراما
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الصدر يمهل القضاء أسبوعًا واحدًا لحل البرلمان
الصدر يمهل القضاء أسبوعًا واحدًا لحل البرلمان
وكان الصدر قد دعا سابقا إلى انتخابات مبكرة وتعديلات على الدستور بعد انسحاب كتلته البرلمانية من البرلمان في يونيو/ حزيران، لكنها قوبلت بالرفض من جانب القوى المنضوية تحت مسمى الإطار التنسيقي.ولم يصدر حتى اللحظة تعليق من قبل مجلس القضاء الأعلى على بيان الصدر، لكنه في تعليق سابق له على مطالبات سابقة بحلّ البرلمان أوضح بأنه "يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناءً على طلب من ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".الكاتب السياسي، محمد الفيصل، أوضح أنوأضاف الفيصل، في مقابلة معه عبر"بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
الصدر يمهل القضاء أسبوعا واحدا لحل البرلمان
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تناقش الحلقة السيناريوهات المحتملة لتطور الأزمة السياسية في العراق، بعد أن طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان في غضون أسبوع، متوعدًا بعواقب لم يحددها في حال عدم تلبية طلبه.
وكان الصدر قد دعا سابقا إلى انتخابات مبكرة وتعديلات على الدستور بعد انسحاب كتلته البرلمانية من البرلمان في يونيو/ حزيران، لكنها قوبلت بالرفض من جانب القوى المنضوية تحت مسمى الإطار التنسيقي.
ولم يصدر حتى اللحظة تعليق من قبل مجلس القضاء الأعلى على بيان الصدر، لكنه في تعليق سابق له على مطالبات سابقة بحلّ البرلمان أوضح بأنه "يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناءً على طلب من ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
الكاتب السياسي، محمد الفيصل، أوضح أن
دعوة الصدر لم تأت كتهديد، وإنما ليقوم القضاء بتوضيح الآلية التي يمكن من خلالها حل المجلس النيابي.
وأضاف الفيصل، في مقابلة معه عبر"بانوراما
"، أن
الصدر سيذهب إلى خيار الإصرار على حل البرلمان، لأنه يتمتع بتأييد شعبي كبير، يراهن عليه في تحقيق برنامجه في الإصلاح والقضاء على الفساد.
التفاصيل في الملف الصوتي...