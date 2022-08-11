https://arabic.sputniknews.com/20220811/قطر-تنفي-مقتل-أحد-مواطنيها-في-مدينة-بنزرت-التونسية-1066314055.html
قطر تنفي مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية
قطر تنفي مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية
نفت السفارة القطرية في تونس، اليوم الخميس، صحة ما تداولته تقارير بشأن مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T19:22+0000
2022-08-11T19:22+0000
2022-08-11T19:22+0000
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وأكدت السفارة عبر "تويتر"، أن ما تداولته وسائل إعلام عن "أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية غير صحيح، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه".وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
قطر تنفي مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية
تابعنا عبر
نفت السفارة القطرية في تونس، اليوم الخميس، صحة ما تداولته تقارير بشأن مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية.
وأكدت السفارة عبر "تويتر"، أن ما تداولته وسائل إعلام عن "أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية غير صحيح، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه".
وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة
"نسمة" التونسية.
وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.
وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.