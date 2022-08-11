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قطر تنفي مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية
قطر تنفي مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية
نفت السفارة القطرية في تونس، اليوم الخميس، صحة ما تداولته ‏تقارير بشأن مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية.‏ 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T19:22+0000
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وأكدت السفارة عبر "تويتر"، أن ما تداولته وسائل إعلام عن "أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية غير صحيح، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه".وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

قطر تنفي مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية

19:22 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDقوات الأمن التونسية
قوات الأمن التونسية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
قوات الأمن التونسية
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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نفت السفارة القطرية في تونس، اليوم الخميس، صحة ما تداولته ‏تقارير بشأن مقتل أحد مواطنيها في مدينة بنزرت التونسية.‏
وأكدت السفارة عبر "تويتر"، أن ما تداولته وسائل إعلام عن "أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية غير صحيح، وتعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه".
وتعرّض رجل خليجي للذبح من قبل شاب أمام المارة في مدينة بنزرت، أمس الأربعاء، وفقا لما أوردته قناة "نسمة" التونسية.
وأضافت أنه وفقا للمعطيات المتوفرة، فإن الشاب أقدم على قتل الرجل الخليجي، بعدما اكتشف أنه كان على علاقة بشقيقته.
وأمرت النيابة العمومية بنقل جثمان الرجل الخليجي إلى المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة في بنزرت، وتشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، وكذلك حبس المشتبه فيه على ذمة التحقيق.
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