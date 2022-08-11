https://arabic.sputniknews.com/20220811/نائب-وزير-الخارجية-الروسية-يبحث-مع-السفير-الأردني-تصعيد-التوتر-في-قطاع-غزة-1066297009.html
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير الأردني تصعيد التوتر في قطاع غزة
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير الأردني تصعيد التوتر في قطاع غزة
استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو خالد شوابكة، بناء على... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:36+0000
2022-08-11T12:36+0000
2022-08-11T12:36+0000
روسيا
أخبار الأردن
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وتم خلال المحادثة مناقشة الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وتصعيد التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن، بما في ذلك القدس الشرقية، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحاجة لتسوية سريعة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين وعلى أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.كما تم التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية الودية.
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير الأردني تصعيد التوتر في قطاع غزة
تابعنا عبر
استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو خالد شوابكة، بناء على طلبه.
وتم خلال المحادثة مناقشة الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية
والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وتصعيد التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن، بما في ذلك القدس الشرقية، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحاجة لتسوية سريعة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين وعلى أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما تم التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية الودية.