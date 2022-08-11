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https://arabic.sputniknews.com/20220811/نائب-وزير-الخارجية-الروسية-يبحث-مع-السفير-الأردني-تصعيد-التوتر-في-قطاع-غزة-1066297009.html
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير الأردني تصعيد التوتر في قطاع غزة
نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير الأردني تصعيد التوتر في قطاع غزة
استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو خالد شوابكة، بناء على... 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T12:36+0000
2022-08-11T12:36+0000
روسيا
أخبار الأردن
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وتم خلال المحادثة مناقشة الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وتصعيد التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن، بما في ذلك القدس الشرقية، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحاجة لتسوية سريعة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين وعلى أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.كما تم التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية الودية.
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روسيا, أخبار الأردن, العدوان الإسرائيلي على غزة

نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير الأردني تصعيد التوتر في قطاع غزة

12:36 GMT 11.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amraأثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022
أثار قصف الطيران الحربي التابع للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مدينة غزة 6 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© AFP 2022 / Ashraf Amra
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استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في موسكو خالد شوابكة، بناء على طلبه.
وتم خلال المحادثة مناقشة الجوانب الرئيسية للأجندة الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وتصعيد التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن، بما في ذلك القدس الشرقية، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الحاجة لتسوية سريعة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مبدأ الدولتين وعلى أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
كما تم التطرق إلى قضايا الساعة المتعلقة بزيادة تعزيز العلاقات الروسية الأردنية الودية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:39 GMT
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