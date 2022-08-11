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https://arabic.sputniknews.com/20220811/وصول-قوات-خاصة-من-4-دول-إلى-بيلاروسيا-للمشاركة-في-ألعاب-الجيش-الدولية-1066279236.html
وصول قوات خاصة من 4 دول إلى بيلاروسيا للمشاركة في ألعاب الجيش الدولية
وصول قوات خاصة من 4 دول إلى بيلاروسيا للمشاركة في ألعاب الجيش الدولية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول المشاركين في مسابقة "بولار ستار 2022" لألعاب الجيش الدولية، من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران إلى بيلاروسيا. 11.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-11T06:51+0000
2022-08-11T06:51+0000
رصد عسكري
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وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "وحدات القوات الخاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران وصلت إلى مطار بارانوفيتشي في جمهورية بيلاروسيا على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري التابع للقوات الجو- فضائية الروسية للمشاركة في منافسات بولار ستار 2022 الدولية".هذا وتقام المنافسة الدولية "بولار ستار" بين وحدات القوات الخاصة على أراضي بيلاروسيا على أساس أرض تدريب بريستسكا في الفترة من 14 إلى 26 أغسطس كجزء من ألعاب الجيش الدولية الثامنة. ويشارك فيه فرق من القوات المسلحة من ست دول: روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا والسودان وإيران وأوزبكستان، وسيقام حفل افتتاح المسابقة في 14 أغسطس.
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رصد عسكري

وصول قوات خاصة من 4 دول إلى بيلاروسيا للمشاركة في ألعاب الجيش الدولية

06:51 GMT 11.08.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin / الذهاب إلى بنك الصورأحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية "مي-8 ام تي في" في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
أحد جنود القوات الجوية-الفضائية يدخل مروحية مي-8 ام تي في في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
© Sputnik . Valentin Kapustin
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن وصول المشاركين في مسابقة "بولار ستار 2022" لألعاب الجيش الدولية، من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران إلى بيلاروسيا.
وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "وحدات القوات الخاصة من روسيا وفنزويلا والسودان وإيران وصلت إلى مطار بارانوفيتشي في جمهورية بيلاروسيا على متن طائرة تابعة لطيران النقل العسكري التابع للقوات الجو- فضائية الروسية للمشاركة في منافسات بولار ستار 2022 الدولية".
وسيقوم المشاركون بإظهار مهاراتهم في مختلف مراحل المسابقات بما فيها اقتحام مبنى بالرهائن والهبوط من أجل الهبوط الدقيق كجزء من مجموعة.
هذا وتقام المنافسة الدولية "بولار ستار" بين وحدات القوات الخاصة على أراضي بيلاروسيا على أساس أرض تدريب بريستسكا في الفترة من 14 إلى 26 أغسطس كجزء من ألعاب الجيش الدولية الثامنة. ويشارك فيه فرق من القوات المسلحة من ست دول: روسيا وبيلاروسيا وفنزويلا والسودان وإيران وأوزبكستان، وسيقام حفل افتتاح المسابقة في 14 أغسطس.
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