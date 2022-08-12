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الجزائر... تخصيص 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيميائية
الجزائر... تخصيص 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيميائية
أعلنت شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" تخصيص ميزانية تقدر بـ 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيميائية والتكريرية. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T11:43+0000
2022-08-12T11:43+0000
الجزائر
سوناطراك
اقتصاد
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وقال مدير قسم الأساليب والعمليات لنشاط التكرير في الشركة، ميلود عمارة، "مجمع سوناطراك خصص مبلغ 11 مليار دولار لتطوير نشاط التكرير والبتروكيمياء ضمن ميزانية الاستثمارات التي تم رصدها للمخطط الخماسي 2022-2026 والتي تبلغ 40 مليار دولار".وأكد عمارة أن الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياء والتكرير تندرج في إطار استراتيجية المجمع العمومي للمحروقات لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق الوطنية وتوفير المواد الأولية البتروكيميائية للصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للحد من الاستيراد ومن تحويلات العملة الصعبة.من جانبه، تطرق مدير قسم البتروكيمياء في المجمع، لاما حسان، إلى سياسة المجمع في معالجة البترول الخام، مبرزا أن "سوناطراك" تمتلك حاليا سبعة مركبات تحويلية بتروكيميائية على المستوى الوطني توظف أكثر من 3000 عامل بصفة دائمة منها مركبين بملكية 100 بالمائة للمجمع و5 مركبات أنجزت في إطار الشراكة.وأضاف أن الاستراتيجية المعتمدة على المدى القصير والمتوسط تتمثل في تجسيد برنامج إنجاز 6 مشاريع لتطوير البتروكيمياء وذلك في إطار تنفيذ مشاريع تثمين المحروقات المسطرة من طرف الحكومة لإرساء نسيج صناعة بتروكيميائية في الجزائر وتخفيض فاتورة استيراد المواد البتروكيميائية.
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الجزائر, سوناطراك, اقتصاد

الجزائر... تخصيص 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيميائية

11:43 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك
عامل يتفقد محطة كريشبا للغاز في الجزائر بعد مهاجمة مجهولين أطلقوا قذائف وصواريخ محلية الصنع على المنشأة التي تعمل بشكل مشترك مع شركات أجنبية وتشرف عليها شركة الغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
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أعلنت شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" تخصيص ميزانية تقدر بـ 11 مليار دولار لتطوير الصناعات البتروكيميائية والتكريرية.
وقال مدير قسم الأساليب والعمليات لنشاط التكرير في الشركة، ميلود عمارة، "مجمع سوناطراك خصص مبلغ 11 مليار دولار لتطوير نشاط التكرير والبتروكيمياء ضمن ميزانية الاستثمارات التي تم رصدها للمخطط الخماسي 2022-2026 والتي تبلغ 40 مليار دولار".
وأكد عمارة أن الميزانية المخصصة لإنجاز المشاريع المسطرة في البتروكيمياء والتكرير تندرج في إطار استراتيجية المجمع العمومي للمحروقات لتوفير المواد البترولية على مستوى السوق الوطنية وتوفير المواد الأولية البتروكيميائية للصناعة الجزائرية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك للحد من الاستيراد ومن تحويلات العملة الصعبة.
وأضاف عمارة أن تطوير البتروكيمياء سيمكن شركة سوناطراك من تثمين مواد المحروقات المنتجة محليا في المركبات والمصفاة التابعة لها والاقتصاد في العملة الصعبة، مبرزا على سبيل المثال أن شركة سوناطراك خصصت خلال السنة الماضية ما يقارب 170 مليون دولار لاستيراد مادة MTBE التي تسمح بتحسين نوعية البنزين الخالي من الرصاص.
من جانبه، تطرق مدير قسم البتروكيمياء في المجمع، لاما حسان، إلى سياسة المجمع في معالجة البترول الخام، مبرزا أن "سوناطراك" تمتلك حاليا سبعة مركبات تحويلية بتروكيميائية على المستوى الوطني توظف أكثر من 3000 عامل بصفة دائمة منها مركبين بملكية 100 بالمائة للمجمع و5 مركبات أنجزت في إطار الشراكة.
وأضاف أن الاستراتيجية المعتمدة على المدى القصير والمتوسط تتمثل في تجسيد برنامج إنجاز 6 مشاريع لتطوير البتروكيمياء وذلك في إطار تنفيذ مشاريع تثمين المحروقات المسطرة من طرف الحكومة لإرساء نسيج صناعة بتروكيميائية في الجزائر وتخفيض فاتورة استيراد المواد البتروكيميائية.
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