السعودية: مقتل إرهابي فجر نفسه بحزام ناسف بعد محاصرته في جدة... صورة
11:32 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 11:42 GMT 12.08.2022)
© AP Photo / Hasan Jamaliسيارة تابعة إلى الشرطة السعودية
© AP Photo / Hasan Jamali
أعلنت السلطات السعودية، اليوم الجمعة، أنه تم تعقب أحد المطلوبين أمنيا، وعند مباشرة إجراءات القبض عليه، بادر بتفجير نفسه بحزام ناسف ما نتج عنه مقتله وإصابة مقيم وثلاثة من رجال الأمن، وذلك في حي السامر بمحافظة جدة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، قالت رئاسة أمن الدولة في بيان إن الجهات المختصة قامت بعملية أمنية لتعقب أحد المطلوبين أمنيا منذ 7 سنوات.
#رئاسة_أمن_الدولة: المطلوب أمنياً عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، رصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء 12 / 1 / 1444هـ في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه.#واس_عام pic.twitter.com/IAdbRmIYmM— واس العام (@SPAregions) August 12, 2022
وأضاف البيان أن الإرهابي الذي تم رصده يدعى عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري.
وأوضح أنه تم رصد وجوده عند الساعة 10:00 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء الماضي في حي السامر بمحافظة جدة.
وأشار البيان إلى أنه عند مباشرة إجراءات القبض عليه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية و3 من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
كما أكد البيان على مواصلة التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن.