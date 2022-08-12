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السلطات السعودية تلقي القبض على مقيم مصري اعتدى على طفل في الشارع... فيديو
السلطات السعودية تلقي القبض على مقيم مصري اعتدى على طفل في الشارع... فيديو
ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم يحمل الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على طفل في محافظة وادي الدواسر. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T08:47+0000
2022-08-12T08:47+0000
السعودية
مجتمع
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وأعادت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع "سناب شات" نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" والذي يظهر عملية الاعتداء.وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة".كما نشر الحساب الرسمي للأمن السعودي بتويتر، صورة للمقيم المصري بعد إلقاء القبض عليه.وأوضحت النيابة العامة السعودية أن أمر القبض استند إلى نظام الإجراءات الجزائية وتضمن إحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات الجزائية والمطالبة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة.وأشارت إلى أن الأنظمة الجزائية انطوت على حماية رفيعة لصالح الطفل، وأن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسياً بعد تعرضه للاعتداء.
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السعودية, مجتمع

السلطات السعودية تلقي القبض على مقيم مصري اعتدى على طفل في الشارع... فيديو

08:47 GMT 12.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأفراد من الشرطة السعودية في الرياض
أفراد من الشرطة السعودية في الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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ألقت السلطات السعودية القبض على مقيم يحمل الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على طفل في محافظة وادي الدواسر.
وأعادت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها على موقع "سناب شات" نشر مقطع الفيديو المتداول "مموها" والذي يظهر عملية الاعتداء.
وقالت الداخلية في بيانها: "قبضت شرطة محافظة وادي الدواسر على مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتدي على طفل من الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأضافت "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".
كما نشر الحساب الرسمي للأمن السعودي بتويتر، صورة للمقيم المصري بعد إلقاء القبض عليه.
وأوضحت النيابة العامة السعودية أن أمر القبض استند إلى نظام الإجراءات الجزائية وتضمن إحالته إلى نيابة الاعتداء على الأشخاص للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات الجزائية والمطالبة بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة.
وأشارت إلى أن الأنظمة الجزائية انطوت على حماية رفيعة لصالح الطفل، وأن النيابة المتخصصة في هذه الواقعة وجهت بإعادة تأهيل الطفل المجني عليه نفسياً بعد تعرضه للاعتداء.
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