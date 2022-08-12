https://arabic.sputniknews.com/20220812/تدمير-مدفع-قيصر-تابع-للقوات-الأوكرانية-بضربة-دقيقة-للمدفعية-الروسية-فيديو-1066346926.html
تدمير مدفع "قيصر" تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة للمدفعية الروسية... فيديو
تدمير مدفع "قيصر" تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة للمدفعية الروسية... فيديو
دمرت ضربة دقيقة للمدفعية الروسية مدفعية من نوع "قيصر" ذاتية الدفع فرنسية الصنع تابعة للتشكيلات القومية في أوكرانيا. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T16:07+0000
2022-08-12T16:07+0000
2022-08-12T16:07+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
رصد عسكري
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وتم اكتشاف معدات العدو باستخدام آلات يتم التحكم فيها عن بعد، قبل أن يتم إطلاق النار عليها. نتيجة للإصابة المباشرة، اشتعلت النيران في إحدى "هدايا" الناتو وانفجرت، وغطت الأخرى بموجة من الشظايا.وتم نشر مدفعيات "قيصر" أو كما يطلق عليهم أيضا، "شاحنات الهاوتزر" في أوكرانيا في أبريل/نيسان من هذا العام.وفي ذلك الوقت، كانت أحدث البنادق ذاتية الدفع في القوات المسلحة لأوكرانيا، وفي المجموع، تم تسليم اثنتي عشرة وحدة في البداية، وهو ما يكفي لتشكيل فرقة كجزء من أحد ألوية المدفعية المنفصلة. وتم استخدام البنادق الفرنسية ذاتية الدفع في اتجاه زابوروجيه.وفي وقت لاحق، وبسبب الخسائر المتكبدة، تم إجراء عمليات تسليم إضافية.تم إعادة تصنيع هذه المدافع ذاتية الدفع عيار 155 في التسعينيات، وبدأ الإنتاج الضخم بالفعل في بداية القرن الحادي والعشرين. ومن المفترض أنها ستحل تمامًا محل البنادق ذاتية الدفع القديمة التي يبلغ وزنها 46 طنًا والتي لا تزال في الخدمة، حيث تم تطويرها على هيكل دبابة القتال الرئيسية "إيه إم إكس-30".
https://arabic.sputniknews.com/20220706/محامي-فرنسي-يستشيط-غضبا-إثر-بيع-الجيش-الأوكراني-مدافع-فرنسية-لروسيا-بثمن-بخس-1064735689.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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أخبار أوكرانيا, روسيا, رصد عسكري
تدمير مدفع "قيصر" تابع للقوات الأوكرانية بضربة دقيقة للمدفعية الروسية... فيديو
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دمرت ضربة دقيقة للمدفعية الروسية مدفعية من نوع "قيصر" ذاتية الدفع فرنسية الصنع تابعة للتشكيلات القومية في أوكرانيا.
وتم اكتشاف معدات العدو
باستخدام آلات يتم التحكم فيها عن بعد، قبل أن يتم إطلاق النار عليها. نتيجة للإصابة المباشرة، اشتعلت النيران في إحدى "هدايا" الناتو وانفجرت، وغطت الأخرى بموجة من الشظايا.
وتم نشر مدفعيات "قيصر" أو كما يطلق عليهم أيضا، "شاحنات الهاوتزر" في أوكرانيا في أبريل/نيسان من هذا العام.
وفي ذلك الوقت، كانت أحدث البنادق ذاتية الدفع في القوات المسلحة لأوكرانيا، وفي المجموع، تم تسليم اثنتي عشرة وحدة في البداية، وهو ما يكفي لتشكيل فرقة كجزء من أحد ألوية المدفعية المنفصلة. وتم استخدام البنادق الفرنسية ذاتية الدفع في اتجاه زابوروجيه.
وفي وقت لاحق، وبسبب الخسائر المتكبدة، تم إجراء عمليات تسليم إضافية.
تم إعادة تصنيع هذه المدافع
ذاتية الدفع عيار 155 في التسعينيات، وبدأ الإنتاج الضخم بالفعل في بداية القرن الحادي والعشرين. ومن المفترض أنها ستحل تمامًا محل البنادق ذاتية الدفع القديمة التي يبلغ وزنها 46 طنًا والتي لا تزال في الخدمة، حيث تم تطويرها على هيكل دبابة القتال الرئيسية "إيه إم إكس-30".