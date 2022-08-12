https://arabic.sputniknews.com/20220812/زيلينسكي-يلوم-مسؤوليه-على-تصريحاتهم-للصحافة-تريدون-صنع-عناوين-صارخة-1066328581.html
زيلينسكي يلوم مسؤوليه على تصريحاتهم للصحافة: تريدون صنع عناوين صارخة
زيلينسكي يلوم مسؤوليه على تصريحاتهم للصحافة: تريدون صنع عناوين صارخة
ألقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باللوم على المسؤولين في حكومته، بسبب تحدثهم كثيرا للصحافة عما سماها "التكتيكات الحربية الأوكرانية ضد روسيا". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T09:53+0000
2022-08-12T09:53+0000
2022-08-12T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
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ووجه زيلينسكي تصريحاته إلى المسؤولين في الدولة والمسؤولين المحليين والعسكريين والأشخاص الآخرين الذين قال إنهم يدلون بتعليقات عن الأحداث على الجبهة، وفقا لوسائل إعلام غربية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يلوم مسؤوليه على تصريحاتهم للصحافة: تريدون صنع عناوين صارخة
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ألقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي باللوم على المسؤولين في حكومته، بسبب تحدثهم كثيرا للصحافة عما سماها "التكتيكات الحربية الأوكرانية ضد روسيا".
ووجه زيلينسكي تصريحاته إلى المسؤولين في الدولة والمسؤولين المحليين والعسكريين والأشخاص الآخرين الذين قال إنهم يدلون بتعليقات عن الأحداث على الجبهة، وفقا لوسائل إعلام غربية
.
وقال زيلينسكي: "إذا كنتم تريدون صنع عناوين صارخة فإن هذا شيء غير مسؤول بصراحة. إذا كنتم تريدون النصر لأوكرانيا فهذا شيء آخر، ويجب أن تكونوا واعين بمسؤوليتكم عن كل كلمة تقولونها عن خطط دولتنا للدفاع أو للهجمات المضادة".
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.