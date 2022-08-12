https://arabic.sputniknews.com/20220812/سلمان-رشدي-صاحب-آيات-شيطانية--يتعرض-لهجوم-من-مجهول-في-نيويورك-فيديو-1066346402.html
كاتب "آيات شيطانية" يتعرض لهجوم من مجهول في نيويورك... فيديو
كاتب "آيات شيطانية" يتعرض لهجوم من مجهول في نيويورك... فيديو
هاجم شخص مجهول الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي سلمان رشدي، اليوم الجمعة، قبل إلقائه خطابا في نيويورك. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T15:58+0000
2022-08-12T15:58+0000
2022-08-12T16:01+0000
بريطانيا
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وأفاد شهود عيان بأن شخصًا مجهولًا اقتحم المنصة وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين. تم القبض على المهاجم.ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.وانتُخب رشدي بصفته عضوًا للجمعية الملكية للأدب في عام 1983، وهي المنظمة الأدبية العليا على مستوى سائر المملكة المتّحدة. قُلّد رشدي وسام الفنون والآداب الفرنسي في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1999.ومُنح رشدي لقب فارس على يد الملكة إليزابيث الثانية بسبب خدماته في الأدب في شهر يونيو/حزيران من عام 2007. صنّفته صحيفة "ذا تايمز" في المرتبة الثالثة عشر ضمن قائمتها لأفضل 50 كاتبًا بريطانيًا منذ عام 1945 خلال عام 2008.
بريطانيا
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بريطانيا
كاتب "آيات شيطانية" يتعرض لهجوم من مجهول في نيويورك... فيديو
15:58 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 16:01 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
هاجم شخص مجهول الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي سلمان رشدي، اليوم الجمعة، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.
وأفاد شهود عيان بأن شخصًا مجهولًا اقتحم المنصة وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين. تم القبض على المهاجم.
ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.
وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.
وانتُخب رشدي بصفته عضوًا للجمعية الملكية للأدب في عام 1983، وهي المنظمة الأدبية العليا على مستوى سائر المملكة المتّحدة. قُلّد رشدي وسام الفنون والآداب الفرنسي في شهر يناير/كانون الثاني من عام 1999.
ومُنح رشدي
لقب فارس على يد الملكة إليزابيث الثانية بسبب خدماته في الأدب في شهر يونيو/حزيران من عام 2007. صنّفته صحيفة "ذا تايمز" في المرتبة الثالثة عشر ضمن قائمتها لأفضل 50 كاتبًا بريطانيًا منذ عام 1945 خلال عام 2008.