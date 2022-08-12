https://arabic.sputniknews.com/20220812/ظهور-طائرات-القوات-الجوية-الروسية-في-معرض-آرميا-2022-بريف-موسكو-1066332104.html
ظهور طائرات القوات الجوية الروسية في معرض "آرميا 2022" بريف موسكو
ظهور طائرات القوات الجوية الروسية في معرض "آرميا 2022" بريف موسكو
يحتوي معرض "آرميا 2022" على طائرات كثيرة تابعة لسلاح الجو الروسي بينها أحدث نسخة من طائرة "ميغ-31" هي "ميغ-31إي". 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T10:48+0000
2022-08-12T10:48+0000
2022-08-12T10:50+0000
روسيا
آرميا 2022
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وأخبر الجنرال سيرغي درونوف، نائب قائد القوات الجوية الروسية، صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" بأن معرض "آرميا 2022" يضم 3 طائرات تدريب هي "ياك-130" و"دا-42تي" و"إل-410أو في بي-يي20"، و10 طائرات مقاتلة هي "سو-24إم" و"سو-25إس إم3" و"سو-35إس" و"سو-30إس إم" و"سو-34" و"سو-57" و"ميغ-29إس إم تي" و"ميغ-31بي إم" و"ميغ-31إي" و"ميغ-35إس"، وأيضا قاذفات القنابل والصواريخ "تو-160" و"تو-95إم إس" و"تو-22إم3"، وطائرات النقل "إيل-76إم دي-90أ" و"أن-72" و"أن-2"، والطائرة الصهريج "إيل-78إم".وسيرى زوار المعرض أيضا الطائرات المسيرة "فوربوست" و"ألتيوس" و"مولنيا" و"كورسار" و"إينوخوديتس" و"كليون" و"دان".وستطير طائرات "تو-160" و"تو-95إم إس" و"تو-22إم3" في السماء في يوم افتتاح المعرض بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس مكتب تصميم الطائرات "توبوليف".يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, آرميا 2022
ظهور طائرات القوات الجوية الروسية في معرض "آرميا 2022" بريف موسكو
10:48 GMT 12.08.2022 (تم التحديث: 10:50 GMT 12.08.2022) تابعنا عبر
يحتوي معرض "آرميا 2022" على طائرات كثيرة تابعة لسلاح الجو الروسي بينها أحدث نسخة من طائرة "ميغ-31" هي "ميغ-31إي".
وأخبر
الجنرال سيرغي درونوف، نائب قائد القوات الجوية الروسية، صحيفة القوات المسلحة الروسية "كراسنايا زفيزدا" بأن معرض "آرميا 2022" يضم 3 طائرات تدريب هي "ياك-130" و"دا-42تي" و"إل-410أو في بي-يي20"، و10 طائرات مقاتلة هي "سو-24إم" و"سو-25إس إم3" و"سو-35إس" و"سو-30إس إم" و"سو-34" و"سو-57" و"ميغ-29إس إم تي" و"ميغ-31بي إم" و"ميغ-31إي" و"ميغ-35إس"، وأيضا قاذفات القنابل والصواريخ "تو-160" و"تو-95إم إس" و"تو-22إم3"، وطائرات النقل "إيل-76إم دي-90أ" و"أن-72" و"أن-2"، والطائرة الصهريج "إيل-78إم".
وسيرى زوار المعرض أيضا الطائرات المسيرة "فوربوست" و"ألتيوس" و"مولنيا" و"كورسار" و"إينوخوديتس" و"كليون" و"دان".
وستطير طائرات "تو-160" و"تو-95إم إس" و"تو-22إم3" في السماء في يوم افتتاح المعرض بمناسبة الذكرى الـ100 لتأسيس مكتب تصميم الطائرات "توبوليف".
يقام معرض "آرميا 2022" في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف موسكو في الفترة 15 – 21 أغسطس/ آب.