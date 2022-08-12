https://arabic.sputniknews.com/20220812/محكمة-يونانية-تصدر-أحكاما-ضد-مشجعين-إسرائيليين-1066348500.html
محكمة يونانية تصدر أحكاما ضد مشجعين إسرائيليين
محكمة يونانية تصدر أحكاما ضد مشجعين إسرائيليين
أصدرت محكمة يونانية، اليوم الجمعة، أحكاما مع وقف التنفيذ وغرامات على 10 مشجعين لنادي كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T17:14+0000
2022-08-12T17:14+0000
2022-08-12T17:14+0000
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وجاء قرار القضاء اليوناني على المشجعين الإسرائيليين، بعد إدانتهم بحيازة مشاعل بشكل غير قانوني أثناء توجههم إلى مباراة في الدوري الأوروبي ضد أريس، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".وحكم على العشرة بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 يورو لكل منهم.وكان من بين المقبوض عليهم أيضا، خمسة أشخاص دون السن القانونية، حيث تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاما، وكان من المقرر محاكمتهم في وقت لاحق في محكمة الأحداث.وقالت الشرطة إن المشجعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما اعتقلوا قبل مباراة يوم الخميس التأهيلية خلال تفتيش أمني. تم الإعلان عن الاعتقالات، صباح الجمعة.أطلق سراح جميع مشجعي الفريق الإسرائيلي المقبوض عليهم. فاز أريس بالمباراة 2-1، لكن مكابي تل أبيب تقدم 3-2 في مجموع المباراتين.
https://arabic.sputniknews.com/20201025/في-أبوظبي-مكابي-حيفا-الإسرائيلي-يستعد-لودية-مع-نادي-إماراتي-1046962224.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, العالم
محكمة يونانية تصدر أحكاما ضد مشجعين إسرائيليين
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أصدرت محكمة يونانية، اليوم الجمعة، أحكاما مع وقف التنفيذ وغرامات على 10 مشجعين لنادي كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب.
وجاء قرار القضاء اليوناني على المشجعين الإسرائيليين
، بعد إدانتهم بحيازة مشاعل بشكل غير قانوني أثناء توجههم إلى مباراة في الدوري الأوروبي ضد أريس، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".
وحكم على العشرة بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 يورو لكل منهم.
25 أكتوبر 2020, 18:06 GMT
وكان من بين المقبوض عليهم أيضا، خمسة أشخاص دون السن القانونية، حيث تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاما، وكان من المقرر محاكمتهم في وقت لاحق في محكمة الأحداث.
وقالت الشرطة إن المشجعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما اعتقلوا قبل مباراة يوم الخميس التأهيلية خلال تفتيش أمني. تم الإعلان عن الاعتقالات، صباح الجمعة.
أطلق سراح جميع مشجعي الفريق الإسرائيلي
المقبوض عليهم. فاز أريس بالمباراة 2-1، لكن مكابي تل أبيب تقدم 3-2 في مجموع المباراتين.