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محكمة يونانية تصدر أحكاما ضد مشجعين إسرائيليين
محكمة يونانية تصدر أحكاما ضد مشجعين إسرائيليين
أصدرت محكمة يونانية، اليوم الجمعة، أحكاما مع وقف التنفيذ وغرامات على 10 مشجعين لنادي كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T17:14+0000
2022-08-12T17:14+0000
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وجاء قرار القضاء اليوناني على المشجعين الإسرائيليين، بعد إدانتهم بحيازة مشاعل بشكل غير قانوني أثناء توجههم إلى مباراة في الدوري الأوروبي ضد أريس، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".وحكم على العشرة بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 يورو لكل منهم.وكان من بين المقبوض عليهم أيضا، خمسة أشخاص دون السن القانونية، حيث تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاما، وكان من المقرر محاكمتهم في وقت لاحق في محكمة الأحداث.وقالت الشرطة إن المشجعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما اعتقلوا قبل مباراة يوم الخميس التأهيلية خلال تفتيش أمني. تم الإعلان عن الاعتقالات، صباح الجمعة.أطلق سراح جميع مشجعي الفريق الإسرائيلي المقبوض عليهم. فاز أريس بالمباراة 2-1، لكن مكابي تل أبيب تقدم 3-2 في مجموع المباراتين.
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مجتمع, العالم

محكمة يونانية تصدر أحكاما ضد مشجعين إسرائيليين

17:14 GMT 12.08.2022
© Sakis Mitrolidisعناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020
عناصر الشرطة اليونانية تقف أمام مدخل الحدود التركية اليونانية في كاستانيي (إفروس)، 28 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© Sakis Mitrolidis
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أصدرت محكمة يونانية، اليوم الجمعة، أحكاما مع وقف التنفيذ وغرامات على 10 مشجعين لنادي كرة القدم الإسرائيلي مكابي تل أبيب.
وجاء قرار القضاء اليوناني على المشجعين الإسرائيليين، بعد إدانتهم بحيازة مشاعل بشكل غير قانوني أثناء توجههم إلى مباراة في الدوري الأوروبي ضد أريس، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".
وحكم على العشرة بالسجن تسعة أشهر مع وقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 300 يورو لكل منهم.
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2020
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وكان من بين المقبوض عليهم أيضا، خمسة أشخاص دون السن القانونية، حيث تراوحت أعمارهم بين 16 و17 عاما، وكان من المقرر محاكمتهم في وقت لاحق في محكمة الأحداث.
وقالت الشرطة إن المشجعين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عاما اعتقلوا قبل مباراة يوم الخميس التأهيلية خلال تفتيش أمني. تم الإعلان عن الاعتقالات، صباح الجمعة.
أطلق سراح جميع مشجعي الفريق الإسرائيلي المقبوض عليهم. فاز أريس بالمباراة 2-1، لكن مكابي تل أبيب تقدم 3-2 في مجموع المباراتين.
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