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مقتدى الصدر يوجه دعوة إلى متظاهري الإطار التنسيقي
مقتدى الصدر يوجه دعوة إلى متظاهري الإطار التنسيقي
دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، متظاهري الإطار التنسيقي إلى نصرة الإصلاح لا الحكومات المتعاقبة. 12.08.2022, سبوتنيك عربي
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العراق
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ونقلت شبكة "السومرية نيوز" عن الصدر قوله: "إننا وجماهير الإطار لا نختلف على وجود الفساد واستشرائه في البلاد وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك".وشدد الصدر في دعوته لجماهير الإطار التنسيقي على أن تكون "مظاهراتهم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة ترتجى"، وتساءل: "ألا تريدون كرامتكم وحريتكم وأمنكم ولقمتكم وسلامتكم وصلاحكم كما نحن نطالب!؟، أيعقل أن لا تستلهموا من إمامكم الحسين الإصلاح وإسقاط دولة يزيد ولم يراع هيبتها؟".وحذر جماهير الإطار التنسيقي قائلا: "إن رفضتم ذلك فأعلموا أنكم حينما تظاهرتم واعتصمتم على ما أسميتموه (تزوير الانتخابات) لم نحاول التظاهر والاعتصام تزامنا معكم على الرغم من قدرتنا على ذلك".في الوقت ذاته شدد الصدر على أن تكون التظاهرات سلمية: "قررتم التظاهر تزامنا مع مظاهرات الإصلاح فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي، فالعراق أهم من كل المسميات، وعموما فأن ايدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد سيرا على نهج الإمام الحسين (ع) وسير مرجعنا الصدر".واختتم زعيم التيار الصدري قائلا: "إن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحبا بسيد الإصلاح وحبا بالوطن والسلام على من اتبع السلام".
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العراق, العالم العربي

مقتدى الصدر يوجه دعوة إلى متظاهري الإطار التنسيقي

12:26 GMT 12.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARمظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق
مظاهرات أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، متظاهري الإطار التنسيقي إلى نصرة الإصلاح لا الحكومات المتعاقبة.
ونقلت شبكة "السومرية نيوز" عن الصدر قوله: "إننا وجماهير الإطار لا نختلف على وجود الفساد واستشرائه في البلاد وإن اختلفنا مع قياداته في ذلك".

وتابع الصدر: "فسطاط الإصلاح في تظاهراته يتظاهر من أجلكم أيضا يا جماهير الإطار، فالعجب كل العجب من عدم مناصرتكم لنا من أجل إنقاذ الوطن الذي وقع أسير الاحتلال والإرهاب والفساد".

وشدد الصدر في دعوته لجماهير الإطار التنسيقي على أن تكون "مظاهراتهم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا أي فائدة ترتجى"، وتساءل: "ألا تريدون كرامتكم وحريتكم وأمنكم ولقمتكم وسلامتكم وصلاحكم كما نحن نطالب!؟، أيعقل أن لا تستلهموا من إمامكم الحسين الإصلاح وإسقاط دولة يزيد ولم يراع هيبتها؟".
وحذر جماهير الإطار التنسيقي قائلا: "إن رفضتم ذلك فأعلموا أنكم حينما تظاهرتم واعتصمتم على ما أسميتموه (تزوير الانتخابات) لم نحاول التظاهر والاعتصام تزامنا معكم على الرغم من قدرتنا على ذلك".
في الوقت ذاته شدد الصدر على أن تكون التظاهرات سلمية: "قررتم التظاهر تزامنا مع مظاهرات الإصلاح فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي، فالعراق أهم من كل المسميات، وعموما فأن ايدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد سيرا على نهج الإمام الحسين (ع) وسير مرجعنا الصدر".
واختتم زعيم التيار الصدري قائلا: "إن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحبا بسيد الإصلاح وحبا بالوطن والسلام على من اتبع السلام".
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