https://arabic.sputniknews.com/20220812/موسكو-لم-يؤيد-أحد-الرواية-الأوكرانية-بشأن-محطة-زابوروجيه-النووية-في-مجلس-الأمن--1066328514.html

موسكو: لم يؤيد أحد الرواية الأوكرانية بشأن محطة زابوروجيه النووية في مجلس الأمن

موسكو: لم يؤيد أحد الرواية الأوكرانية بشأن محطة زابوروجيه النووية في مجلس الأمن

صرح نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، بأنه لم يؤيد أي أحد الرواية الأوكرانية لما يحدث حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في اجتماع مجلس... 12.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-12T09:58+0000

2022-08-12T09:58+0000

2022-08-12T09:58+0000

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

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وكتب بوليانسكي عبر قناته على موقع "تلغرام"، اليوم الجمعة: "دعونا نأمل أن المناقشة الماضية التي خلالها، وعلى الرغم من الهوس بالاتهامات الموجهة لروسيا، لم يدعم أحد بشكل أساسي النسخة الأوكرانية المجنونة للأحداث، ستمنع القيادة الأوكرانية من القيام بالاستفزازات الطائشة الجديدة وستظل زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية في المستقبل القريب جدًا ولن يتدخل الأوكرانيون ولا الأمانة العامة للأمم المتحدة معه، بغض النظر عن مقدار ما ينفيه خطه المماثل".وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية تم تأجيلها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وأيضًا بسبب قضايا أخرى تحتاج إلى حل.وأكد المتحدث في تصريحات، أن "تنظم مهمة موظفين مدنيين دوليين في منطقة صراع حيث الخطوط الأمامية غالبًا ما تكون غامضة. لذلك هناك مسألة السلامة... فضلا عن قضايا أخرى يجب حلها قبل إرسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأعلن رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن المقاطعة مستعدة لاستقبال مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية كجزء من زيارة محتملة إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لضمان سلامتهم.وقال باليتسكي، في حديث لقناة "روسيا-24": "نحن على استعداد تام لاستقبال (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش، ومستعدون لاستقبال (مفتشي) الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومستعدون لاستقبال كل من يصل اليوم وضمان سلامته".

https://arabic.sputniknews.com/20220812/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يحمل-بايدن-وزيلينسكي-مسؤولية-وقوع-كارثة-نووية-في-زابوروجيه-1066327844.html

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روسيا, منظمة الأمم المتحدة