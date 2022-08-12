https://arabic.sputniknews.com/20220812/وصفتها-بـ-السخيفة-إيران-تنفي-مزاعم-واشنطن-بالوقوف-وراء-محاولة-اغتيال-بولتون-1066342277.html
وصفتها بـ "السخيفة"... إيران تنفي مزاعم واشنطن بالوقوف وراء محاولة اغتيال بولتون
وصفتها بـ "السخيفة"... إيران تنفي مزاعم واشنطن بالوقوف وراء محاولة اغتيال بولتون
تناقش الحلقة ما أعلنت عنه محكمة أمريكية بوجود مؤامرة قادها عضو في الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، ضمن مخطط... 12.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-12T13:59+0000
2022-08-12T13:59+0000
2022-08-12T13:59+0000
راديو
بانوراما
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وصقتها بـ "السخيفة".. إيران تنفي مزاعم واشنطن بالوقوف وراء محاولة إغتيال بولتون
وصقتها بـ "السخيفة".. إيران تنفي مزاعم واشنطن بالوقوف وراء محاولة إغتيال بولتون
وكانت إيران رفضت الإتهامات الأمريكية ، قائلة إن "ما صدر عن واشنطن "لا أساس له وينطلق من دوافع سياسية"، ووصفقتها بـ"السخيفة".وتأتي الاتهامات الأمريكية بينما تدرس طهران مقترحًا قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان بولتون مستشاره حينذاك.المختص في الشؤون الإيرانية، جميل الظاهري، اعتبر أنوأضاف، في مداخلة عبر "بانوراما"، أنالتفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
وصفتها بـ "السخيفة"... إيران تنفي مزاعم واشنطن بالوقوف وراء محاولة اغتيال بولتون
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تناقش الحلقة ما أعلنت عنه محكمة أمريكية بوجود مؤامرة قادها عضو في الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض، جون بولتون، ضمن مخطط كان يهدف إلى الانتقام لاغتيال اللواء قاسم سليماني، في يناير/كانون الثاني 2020 بغارة أمريكية.
وكانت إيران رفضت الإتهامات الأمريكية ، قائلة إن "ما صدر عن واشنطن "لا أساس له وينطلق من دوافع سياسية"، ووصفقتها بـ"السخيفة".
وتأتي الاتهامات الأمريكية بينما تدرس طهران مقترحًا قدمه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المعطل منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي كان بولتون مستشاره حينذاك.
المختص في الشؤون الإيرانية، جميل الظاهري، اعتبر أن
"الإعلان عن مزاعم خطة وضعتها إيران لإغتيال بولتون، يرتبط بقرب حسم واشنطن لموقفها تجاه المقترح الأوروبي لإتقاذ الإتفاق النووي".
وأضاف، في مداخلة عبر "بانوراما
"، أن
"واشنطن تشعر أنها باتت في ورطة أمام هذا الاستحقاق، وأن الكشف عن هذه المزاعم في هذا الوقت بالذات يعبر عن وجود جناح داخل الإدارة الأمريكية لا يريد إيصال المفاوضات بشأن الملف النووي نحو اتفاق جديد".
التفاصيل في الملف الصوتي...