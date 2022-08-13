https://arabic.sputniknews.com/20220813/إعلام-7-إصابات-من-بينها-3-بحالة-حرجة-في-عملية-إطلاق-نار-قرب-حائط-البراق-بالقدس-1066377376.html

إعلام: 7 إصابات من بينها 3 بحالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب حائط البراق بالقدس

إعلام: 7 إصابات من بينها 3 بحالة حرجة في عملية إطلاق نار قرب حائط البراق بالقدس

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ليل السبت/الأحد، إن 5 إصابات وقعت جراء إطلاق نار على حافلة إسرائيلية بالقدس. 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T22:56+0000

2022-08-13T22:56+0000

2022-08-13T23:09+0000

القدس

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وأفادت صحيفة معاريف، أن 3 من بين الحالات الخمسة بحالة خطيرة. مشيرة إلى انسحاب المنفذ.وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إن عدد الضحايا جراء عملية إطلاق النار قرب حائط البراق بالقدس ارتفع إلى 7 إصابات.وانتشرت مقاطع فيديو تظهر هرع خدمات الإسعاف الإسرائيلية وهي تحمل المصابين على محفات وتهرول من مكان إطلاق النار.كما شوهد انتشار مكثف لقوى الأمن الإسرائيلية في مكان الحادث.وذكرت صحيفة "يديعوت": أن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تطارد منفذ عملية إطلاق النار في القدس.واندلعت يوم الجمعة 5 أغسطس/آب الجاري مواجهة عسكرية بين الجيش الإسرائيلي وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، انتهت الأحد الماضي بالتوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية.وأسفرت هذه المواجهة عن مقتل 48 فلسطينيا بينهم 16 طفلا وإصابة 360 آخرين بجراح مختلفة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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القدس