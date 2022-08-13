https://arabic.sputniknews.com/20220813/إلغاء-نحو-65-رحلة-جوية-في-اليابان-بسبب-إعصار-ميري-1066357458.html
إلغاء نحو 65 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "ميري"
إلغاء نحو 65 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "ميري"
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم السبت، أنه تم إلغاء 65 رحلة جوية في اليابان بسبب قرب إعصار "ميري". 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T09:06+0000
2022-08-13T09:06+0000
2022-08-13T09:06+0000
العالم
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ووفقا للتقرير، عانت 400 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شيزوكا اليابانية، التي من المتوقع أن يضربها الإعصار في الساعات المقبلة. كما أُلغيت العبّارات في محافظات كاناغاوا وتشيبا وإيباراكي.وطلبت السلطات اليابانية في وقت سابق من نحو 72 ألف شخص في محافظة شيزوكا الإجلاء.نشأ إعصار "ميري"، الذي يعني "صدى" باللغة الكورية، جنوب اليابان يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الشرقي لليابان في وقت لاحق اليوم السبت. من المتوقع أن تكون محافظة شيزوكا أول من يتعرض للضرب. وفقًا لخدمات الطقس اليابانية، هطل بالفعل أكثر من 200 ملم من الأمطار في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ومن المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 300 ملم بحلول صباح الأحد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إلغاء نحو 65 رحلة جوية في اليابان بسبب إعصار "ميري"
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ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي"، اليوم السبت، أنه تم إلغاء 65 رحلة جوية في اليابان بسبب قرب إعصار "ميري".
ووفقا للتقرير، عانت 400 أسرة من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شيزوكا اليابانية، التي من المتوقع أن يضربها الإعصار في الساعات المقبلة. كما أُلغيت العبّارات في محافظات كاناغاوا وتشيبا وإيباراكي.
وطلبت السلطات اليابانية في وقت سابق من نحو 72 ألف شخص في محافظة شيزوكا الإجلاء.
نشأ إعصار "ميري"، الذي يعني "صدى" باللغة الكورية، جنوب اليابان يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يضرب الإعصار الساحل الشرقي لليابان في وقت لاحق اليوم السبت. من المتوقع أن تكون محافظة شيزوكا أول من يتعرض للضرب. وفقًا لخدمات الطقس اليابانية، هطل بالفعل أكثر من 200 ملم من الأمطار في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية ، ومن المتوقع أن يهطل ما يصل إلى 300 ملم بحلول صباح الأحد.