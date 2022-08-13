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https://arabic.sputniknews.com/20220813/ترودو-الهجوم-على-سلمان-رشدي-ضربة-لحرية-التعبير-التي-يعتمد-عليها-عالمنا-1066372785.html
ترودو: الهجوم على سلمان رشدي "ضربة لحرية التعبير" التي يعتمد عليها عالمنا
ترودو: الهجوم على سلمان رشدي "ضربة لحرية التعبير" التي يعتمد عليها عالمنا
أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن إدانته الشديدة للهجوم "الجبان" الذي طال الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي، سلمان رشدي، معتبرا أنه ضربة لـ "حرية... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T18:16+0000
2022-08-13T18:16+0000
جاستن ترودو
العالم
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وقال ترودو في تغريدة في حسابه على تويتر، مساء اليوم السبت: "الهجوم الجبان على سلمان رشدي هو ضربة لحرية التعبير التي يعتمد عليها عالمنا".وأضاف: "لا ينبغي تهديد أي شخص أو إيذائه على أساس ما كتبه. أتمنى له الشفاء العاجل".وفي وقت سابق من اليوم، كشف أندرو وايلي، وكيل أعمال سلمان رشدي، آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي في غرب مدينة نيويورك ‏الأمريكية.وقال وايلي إن سلمان رشدي موضوع على جهاز التنفس وغير قادر على الكلام.وأوضح وكيل رشدي أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. ومن المرجح أن يفقد سلمان رشدي عينه المصابة، بحسب الوكالة.وذكرت وكالة "فوكس نيوز"، فجر اليوم السبت، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية.ويوم أمس الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.
https://arabic.sputniknews.com/20220813/آخر-تطورات-الحالة-الصحية-لسلمان-رشدي-غير-قادر-على-الكلام-وقد-يفقد-إحدى-عينيه-1066369182.html
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جاستن ترودو, العالم

ترودو: الهجوم على سلمان رشدي "ضربة لحرية التعبير" التي يعتمد عليها عالمنا

18:16 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Chris Wattie جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي
 جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Chris Wattie
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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن إدانته الشديدة للهجوم "الجبان" الذي طال الكاتب البريطاني الشهير من أصل هندي، سلمان رشدي، معتبرا أنه ضربة لـ "حرية التعبير".
وقال ترودو في تغريدة في حسابه على تويتر، مساء اليوم السبت: "الهجوم الجبان على سلمان رشدي هو ضربة لحرية التعبير التي يعتمد عليها عالمنا".
وأضاف: "لا ينبغي تهديد أي شخص أو إيذائه على أساس ما كتبه. أتمنى له الشفاء العاجل".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف أندرو وايلي، وكيل أعمال سلمان رشدي، آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي في غرب مدينة نيويورك ‏الأمريكية.
وقال وايلي إن سلمان رشدي موضوع على جهاز التنفس وغير قادر على الكلام.
وأوضح وكيل رشدي أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. ومن المرجح أن يفقد سلمان رشدي عينه المصابة، بحسب الوكالة.
الكاتب البريطاني من أصل هندي، سلمان رشدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
آخر تطورات الحالة الصحية لسلمان رشدي... غير قادر على الكلام وقد يفقد إحدى عينيه
16:07 GMT
وذكرت وكالة "فوكس نيوز"، فجر اليوم السبت، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية.
ويوم أمس الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.
وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.
ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.
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