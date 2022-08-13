https://arabic.sputniknews.com/20220813/رئيس-وزراء-إسرائيل-يعلق-على-محاولة-اغتيال-سلمان-رشدي-1066375083.html

رئيس وزراء إسرائيل يعلق على محاولة اغتيال سلمان رشدي

رئيس وزراء إسرائيل يعلق على محاولة اغتيال سلمان رشدي

علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مساء اليوم السبت، على محاولة اغتيال الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي، أمس، في نيويورك. 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T20:21+0000

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2022-08-13T20:21+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، كتبها باللغة الإنجليزية وهي أول تعليق إسرائيلي رسمي على الحادث.وقال لابيد: "الهجوم على سلمان رشدي اعتداء على حرياتنا وقيمنا".وأضاف: "بالنيابة عن شعب إسرائيل، نتمنى لرشدي الشفاء العاجل والتام".وفي وقت سابق من اليوم، كشف أندرو وايلي، وكيل أعمال سلمان رشدي، آخر تطورات حالته الصحية بعد أن تعرض للطعن على خشبة المسرح في حدث أدبي غرب مدينة نيويورك ‏الأمريكية.وقال وايلي إن سلمان رشدي موضوع على جهاز التنفس وغير قادر على الكلام.وأوضح وكيل رشدي أنه يعاني من تلف في الكبد وقطع في أعصاب إحدى ذراعيه وإحدى عينيه. ومن المرجح أن يفقد سلمان رشدي عينه المصابة، بحسب الوكالة.وذكرت وكالة "فوكس نيوز"، فجر اليوم السبت، أن منفذ الهجوم على سلمان رشدي شاب يبلغ من العمر 24 عاما، وهو من أصل لبناني، يدعى هادي مطر، وهو من سكان ولاية نيوجيرسي الأمريكية.ويوم أمس الجمعة، قام شخص بمهاجمة الكاتب الشهير سلمان رشدي، قبل إلقائه خطابا في نيويورك.وأفاد شهود عيان بأن شخصا مجهولا اقتحم المنصة، وبدأ بضرب رشدي بيديه وبسكين، وتم القبض على المهاجم.ولدى رشدي العديد من المعارضين له، حيث أثارت روايته "آيات شيطانية" (1988) موجة احتجاجات غاضبة في العالم الإسلامي.وواجه رشدي العديد من التهديدات بالقتل، بما في ذلك فتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله الخميني التي دعت إلى اغتياله، في 14 فبراير/شباط عام 1989، ووضعت الحكومة البريطانية رشدي تحت حماية الشرطة.

https://arabic.sputniknews.com/20220812/شرطة-نيويورك-تكشف-هوية-منفذ-الهجوم-على-سلمان-رشدي-فيديو-وصور-1066353188.html

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