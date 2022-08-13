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https://arabic.sputniknews.com/20220813/ماكرون-يوقع-بروتوكولات-انضمام-السويد-وفنلندا-إلى-حلف-الناتو-1066375859.html
ماكرون يوقع بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
ماكرون يوقع بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو
وقّع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو". 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T20:56+0000
2022-08-13T20:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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باريس - سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن الرئيس ماكرون وقّع اليوم على بروتوكولات انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". وأضاف البيان:وكان البرلمان الفرنسي صوّت، في 2 أغسطس/آب الجاري، لصالح التصديق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، حيث صوت 209 نواب لصالح الاتفاقية، مقابل 46 نائبا صوتوا ضدها.وجاء التصويت على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، بعدما صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي في يوليو/تموز الماضي، على اتفاقية انضمام الدولتين إلى الحلف.وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220811/تركيا-تعلن-عن-موعد-اجتماع-مرتقب-مع-السويد-وفنلندا-لبحث-مسألة-انضمامهما-للناتو-1066312578.html
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العالم

ماكرون يوقع بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو

20:56 GMT 13.08.2022
© AP Photo / John Thysالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / John Thys
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وقّع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".
باريس - سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن الرئيس ماكرون وقّع اليوم على بروتوكولات انضمام كل من السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس". وأضاف البيان:

هذا الاختيار السيادي من قبل الشريكين الأوروبيين السويد وفنلندا، سيعزز أمنهما في مواجهة التهديد القائم في جوارهما وسيسهم بشكل كبير وفقا لقدراتهما، في الموقف الجماعي وأمننا الأوروبي.

وكان البرلمان الفرنسي صوّت، في 2 أغسطس/آب الجاري، لصالح التصديق على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، حيث صوت 209 نواب لصالح الاتفاقية، مقابل 46 نائبا صوتوا ضدها.
الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، مخاطبا الصحفيين على هامش القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2022
تركيا تعلن عن موعد اجتماع مرتقب مع السويد وفنلندا لبحث مسألة انضمامهما للناتو
11 أغسطس, 18:35 GMT
وجاء التصويت على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، بعدما صدّق مجلس الشيوخ الفرنسي في يوليو/تموز الماضي، على اتفاقية انضمام الدولتين إلى الحلف.

وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو/أيار الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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