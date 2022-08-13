https://arabic.sputniknews.com/20220813/ما-الذي-يدفع-تركيا-لتغييرموقفها-من-دمشق-1066363386.html
ما الذي يدفع تركيا لتغيير موقفها من دمشق؟
ما الذي يدفع تركيا لتغيير موقفها من دمشق؟
أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن أنقرة تواصل جهودها بالتعاون مع بعض الدول لإيجاد حل دائم للأزمة السورية، يأتي هذا البيان بعد تصريحات لوزير الخارجية... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T12:37+0000
2022-08-13T12:37+0000
2022-08-13T12:37+0000
راديو
حول العالم
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ما الذي يدفع تركيا لتغييرموقفها من دمشق؟
ما الذي يدفع تركيا لتغييرموقفها من دمشق؟
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
ما الذي يدفع تركيا لتغيير موقفها من دمشق؟
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أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن أنقرة تواصل جهودها بالتعاون مع بعض الدول لإيجاد حل دائم للأزمة السورية، يأتي هذا البيان بعد تصريحات لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو أكد فيها استعداد أنقرة لدعم مصالحة بين الحكومة السورية والمعارضة.
يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" حقيقة أن هذا التحول في الخطاب التركي تجاه الرئيس الأسد جاء بعد قمتي طهران وسوتشي، وتشير إلى ارتباطه بمشروع تسوية بين تركيا وروسيا وإيران في سوريا".
وأشار علوش إلى أنه "مع تزايد أعباء اللجوء السوري على تركيا وتحوله إلى ورقة انتخابية قوية بيد المعارضة، تجد أنقرة نفسها أمام معضلة الموازنة بين موقفها المبدئي في القضية السورية والبحث عن سبل أخرى غير مرغوبة لحل قضية اللاجئين ومعالجة هواجسها الأمنية"
ولفت علوش أن فرص إعادة العلاقة بين أنقرة ودمشق في المستقبل المنظور لا تزال ضعيفة، لكنها ستكون نتيجة حتمية إذا ما نجح مشروع التسوية الرباعية. وهناك تعقيد آخر يتمثل بالوجود العسكري التركي في سوريا، لكنّ موسكو وطهران تتجنبان في الوقت الراهن إثارته لعدم استفزاز أنقرة وسيكون على الأرجح متروكاً للمراحل النهائية من التسوية".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..