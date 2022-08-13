https://arabic.sputniknews.com/20220813/ما-الذي-يدفع-تركيا-لتغييرموقفها-من-دمشق-1066363386.html

ما الذي يدفع تركيا لتغيير موقفها من دمشق؟

ما الذي يدفع تركيا لتغيير موقفها من دمشق؟

أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان لها أن أنقرة تواصل جهودها بالتعاون مع بعض الدول لإيجاد حل دائم للأزمة السورية، يأتي هذا البيان بعد تصريحات لوزير الخارجية... 13.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-13T12:37+0000

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حول العالم

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ما الذي يدفع تركيا لتغييرموقفها من دمشق؟ ما الذي يدفع تركيا لتغييرموقفها من دمشق؟

يقول الباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

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