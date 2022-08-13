https://arabic.sputniknews.com/20220813/مقتل-11-شخصا-إثر-إطلاق-نار-في-الجبل-الأسود-1066355304.html
مقتل 11 شخصا إثر إطلاق نار في الجبل الأسود
مقتل 11 شخصا إثر إطلاق نار في الجبل الأسود
لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، من بينهم طفلان، في إطلاق نار جماعي في مدينة سيتينيي جنوبي مونتنيغرو (الجبل الأسود)، يوم الجمعة الماضي، وفقًا لوسائل إعلام... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T06:56+0000
2022-08-13T06:56+0000
2022-08-13T07:03+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة مونتنيغرو، زوران بردانين، إن مطلق النار المشتبه به هاجم أولا عائلة كانت تعيش في منزله كمستأجرين.وأفاد شاهد عيان بأن المشتبه به "أطلق النار عشوائيا على الناس أثناء سيره في الشارع"، فيما تقول السلطات إنها تعرفت على منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه رجل يبلغ من العمر 34 عاما، وأن حالة ثورته انتهت بمقتله برصاص أحد المدنيين.وقالت رئيسة المركز الطبي في مونتنيغرو، ليليانا رادولوفيتش، إن ثلاثة من المصابين في المستشفى في حالة حرجة، كما غرد رئيس مونتينيغرو، ميلو دوكانوفيتش، أمس الجمعة قائلا إنه "اهتز بشدة" من أنباء هذا الحادث.وقال دوكانوفيتش على تويتر "أعبر عن خالص تعازيّ للأسر المنكوبة ولجميع الذين فقدوا أحباءهم، علينا جميعًا كمجتمع أن نتضامن معهم في هذه الأوقات العصيبة".
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن
مقتل 11 شخصا إثر إطلاق نار في الجبل الأسود
06:56 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، من بينهم طفلان، في إطلاق نار جماعي في مدينة سيتينيي جنوبي مونتنيغرو (الجبل الأسود)، يوم الجمعة الماضي، وفقًا لوسائل إعلام حكومية.
ونقلت شبكة
"سي إن إن" عن قائد شرطة مونتنيغرو، زوران بردانين، إن مطلق النار المشتبه به هاجم أولا عائلة كانت تعيش في منزله كمستأجرين.
وأضاف بردانين "قتل طفلين يبلغان من العمر 8 و11 عاما، مستخدما بندقية صيد، وأصاب والدتهما التي توفيت في وقت لاحق متأثرة بجراحها في المستشفى، ثم نزل المشتبه به إلى الشارع واستخدم البندقية نفسها في إطلاق النار على السكان".
وأفاد شاهد عيان بأن المشتبه به "أطلق النار عشوائيا على الناس أثناء سيره في الشارع"، فيما تقول السلطات إنها تعرفت على منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه رجل يبلغ من العمر 34 عاما، وأن حالة ثورته انتهت بمقتله برصاص أحد المدنيين.
وقالت رئيسة المركز الطبي في مونتنيغرو، ليليانا رادولوفيتش، إن ثلاثة من المصابين في المستشفى في حالة حرجة، كما غرد رئيس مونتينيغرو، ميلو دوكانوفيتش، أمس الجمعة قائلا إنه "اهتز بشدة" من أنباء هذا الحادث.
وقال دوكانوفيتش على تويتر "أعبر عن خالص تعازيّ للأسر المنكوبة ولجميع الذين فقدوا أحباءهم، علينا جميعًا كمجتمع أن نتضامن معهم في هذه الأوقات العصيبة".