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مقتل 11 شخصا إثر إطلاق نار في الجبل الأسود
مقتل 11 شخصا إثر إطلاق نار في الجبل الأسود
لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، من بينهم طفلان، في إطلاق نار جماعي في مدينة سيتينيي جنوبي مونتنيغرو (الجبل الأسود)، يوم الجمعة الماضي، وفقًا لوسائل إعلام... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T06:56+0000
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ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة مونتنيغرو، زوران بردانين، إن مطلق النار المشتبه به هاجم أولا عائلة كانت تعيش في منزله كمستأجرين.وأفاد شاهد عيان بأن المشتبه به "أطلق النار عشوائيا على الناس أثناء سيره في الشارع"، فيما تقول السلطات إنها تعرفت على منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه رجل يبلغ من العمر 34 عاما، وأن حالة ثورته انتهت بمقتله برصاص أحد المدنيين.وقالت رئيسة المركز الطبي في مونتنيغرو، ليليانا رادولوفيتش، إن ثلاثة من المصابين في المستشفى في حالة حرجة، كما غرد رئيس مونتينيغرو، ميلو دوكانوفيتش، أمس الجمعة قائلا إنه "اهتز بشدة" من أنباء هذا الحادث.وقال دوكانوفيتش على تويتر "أعبر عن خالص تعازيّ للأسر المنكوبة ولجميع الذين فقدوا أحباءهم، علينا جميعًا كمجتمع أن نتضامن معهم في هذه الأوقات العصيبة".
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مقتل 11 شخصا إثر إطلاق نار في الجبل الأسود

06:56 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 07:03 GMT 13.08.2022)
© AP Photo / David Brauchliاللاجئون من كوسوفو من بيك، في غرب كوسوفو، يجلسون خارج مصنع حيث يتجمع اللاجئون في روزاجي، أول مدينة داخل الجبل الأسود يوم 30 مارس 1999.
اللاجئون من كوسوفو من بيك، في غرب كوسوفو، يجلسون خارج مصنع حيث يتجمع اللاجئون في روزاجي، أول مدينة داخل الجبل الأسود يوم 30 مارس 1999. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© AP Photo / David Brauchli
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لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم، من بينهم طفلان، في إطلاق نار جماعي في مدينة سيتينيي جنوبي مونتنيغرو (الجبل الأسود)، يوم الجمعة الماضي، وفقًا لوسائل إعلام حكومية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن قائد شرطة مونتنيغرو، زوران بردانين، إن مطلق النار المشتبه به هاجم أولا عائلة كانت تعيش في منزله كمستأجرين.

وأضاف بردانين "قتل طفلين يبلغان من العمر 8 و11 عاما، مستخدما بندقية صيد، وأصاب والدتهما التي توفيت في وقت لاحق متأثرة بجراحها في المستشفى، ثم نزل المشتبه به إلى الشارع واستخدم البندقية نفسها في إطلاق النار على السكان".

وأفاد شاهد عيان بأن المشتبه به "أطلق النار عشوائيا على الناس أثناء سيره في الشارع"، فيما تقول السلطات إنها تعرفت على منفذ الهجوم، مشيرة إلى أنه رجل يبلغ من العمر 34 عاما، وأن حالة ثورته انتهت بمقتله برصاص أحد المدنيين.
وقالت رئيسة المركز الطبي في مونتنيغرو، ليليانا رادولوفيتش، إن ثلاثة من المصابين في المستشفى في حالة حرجة، كما غرد رئيس مونتينيغرو، ميلو دوكانوفيتش، أمس الجمعة قائلا إنه "اهتز بشدة" من أنباء هذا الحادث.
وقال دوكانوفيتش على تويتر "أعبر عن خالص تعازيّ للأسر المنكوبة ولجميع الذين فقدوا أحباءهم، علينا جميعًا كمجتمع أن نتضامن معهم في هذه الأوقات العصيبة".
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