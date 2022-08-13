https://arabic.sputniknews.com/20220813/مينسك-توقع-عقود-تأجير-منتجات-بيلاروسية-الصنع-لشركات-روسية-1066360090.html
مينسك توقع عقود تأجير منتجات بيلاروسية الصنع لشركات روسية
مينسك توقع عقود تأجير منتجات بيلاروسية الصنع لشركات روسية
قالت الحكومة البيلاروسية على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية التابعة لها، إن مينسك ستتفاوض وتوقع عقودا مع العديد من الشركات الروسية لتأجيرها سلعا منتجة محليا. 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T10:43+0000
2022-08-13T10:43+0000
2022-08-13T10:44+0000
العالم
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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أصدرت الحكومة البيلاروسية مرسوما يقضي ببدء الإجراء مع العديد من شركات التأجير الروسية، بما في ذلك شركات "يونيفيرسال ليسينغ كومباني" و"سوفكوم ليسينغ" و"ستار تروك". وستوقع الحكومة اتفاقية إضافية مع شركة تأجير روسية أخرى، في منطقة مجموعة "ليسينغ". بموجب هذه العقود، ستتلقى روسيا المنتجات المصنوعة في بيلاروسيا للاستخدام المؤقت.كما حدد المرسوم ثلاثة بنوك بيلاروسية ستقوم بمعالجة المعاملات بموجب عقود الإيجار وتتلقى عمولة من الميزانية الوطنية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
مينسك توقع عقود تأجير منتجات بيلاروسية الصنع لشركات روسية
10:43 GMT 13.08.2022 (تم التحديث: 10:44 GMT 13.08.2022) تابعنا عبر
قالت الحكومة البيلاروسية على بوابة الإنترنت القانونية الوطنية التابعة لها، إن مينسك ستتفاوض وتوقع عقودا مع العديد من الشركات الروسية لتأجيرها سلعا منتجة محليا.
أصدرت الحكومة البيلاروسية مرسوما يقضي ببدء الإجراء مع العديد من شركات التأجير الروسية، بما في ذلك شركات "يونيفيرسال ليسينغ كومباني" و"سوفكوم ليسينغ" و"ستار تروك". وستوقع الحكومة اتفاقية إضافية مع شركة تأجير روسية أخرى، في منطقة مجموعة "ليسينغ".
بموجب هذه العقود، ستتلقى روسيا المنتجات المصنوعة في بيلاروسيا للاستخدام المؤقت.
كما حدد المرسوم ثلاثة بنوك بيلاروسية ستقوم بمعالجة المعاملات بموجب عقود الإيجار وتتلقى عمولة من الميزانية الوطنية.