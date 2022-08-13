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نائب وزير الدفاع الفنزويلي يحضر مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي
نائب وزير الدفاع الفنزويلي يحضر مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي
صرحت السفارة الفنزويلية في موسكو أن نائب وزير الدفاع الفنزويلي للتعليم، ريكاردو نيكوديمو راموس، سيشارك في مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، فضلا عن الأحداث... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
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وأضافت السفارة لوكالة "سبوتنيك" إن نائب وزير الدفاع الفنزويلي للتعليم سيحضر افتتاح منتدى الجيش 2022 والألعاب العسكرية الدولية وكذلك مؤتمر الأمن الدولي.هذا العام، سيبدأ مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في 16 آب / أغسطس. ويعقد المنتدى منذ عام 2012.
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نائب وزير الدفاع الفنزويلي يحضر مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي

12:33 GMT 13.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي
مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرحت السفارة الفنزويلية في موسكو أن نائب وزير الدفاع الفنزويلي للتعليم، ريكاردو نيكوديمو راموس، سيشارك في مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، فضلا عن الأحداث العسكرية البارزة الأخرى التي تعقدها روسيا.
وأضافت السفارة لوكالة "سبوتنيك" إن نائب وزير الدفاع الفنزويلي للتعليم سيحضر افتتاح منتدى الجيش 2022 والألعاب العسكرية الدولية وكذلك مؤتمر الأمن الدولي.
هذا العام، سيبدأ مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في 16 آب / أغسطس. ويعقد المنتدى منذ عام 2012.
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