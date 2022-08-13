https://arabic.sputniknews.com/20220813/نائب-وزير-الدفاع-الفنزويلي-يحضر-مؤتمر-موسكو-حول-الأمن-الدولي-1066363028.html
نائب وزير الدفاع الفنزويلي يحضر مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي
نائب وزير الدفاع الفنزويلي يحضر مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي
صرحت السفارة الفنزويلية في موسكو أن نائب وزير الدفاع الفنزويلي للتعليم، ريكاردو نيكوديمو راموس، سيشارك في مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، فضلا عن الأحداث... 13.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-13T12:33+0000
2022-08-13T12:33+0000
2022-08-13T12:33+0000
العالم
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وأضافت السفارة لوكالة "سبوتنيك" إن نائب وزير الدفاع الفنزويلي للتعليم سيحضر افتتاح منتدى الجيش 2022 والألعاب العسكرية الدولية وكذلك مؤتمر الأمن الدولي.هذا العام، سيبدأ مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في 16 آب / أغسطس. ويعقد المنتدى منذ عام 2012.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نائب وزير الدفاع الفنزويلي يحضر مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي
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صرحت السفارة الفنزويلية في موسكو أن نائب وزير الدفاع الفنزويلي للتعليم، ريكاردو نيكوديمو راموس، سيشارك في مؤتمر موسكو حول الأمن الدولي، فضلا عن الأحداث العسكرية البارزة الأخرى التي تعقدها روسيا.
وأضافت السفارة لوكالة "سبوتنيك"
إن نائب وزير الدفاع الفنزويلي للتعليم سيحضر افتتاح منتدى الجيش 2022 والألعاب العسكرية الدولية وكذلك مؤتمر الأمن الدولي.
هذا العام، سيبدأ مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، وهو منتدى سنوي تعقده وزارة الدفاع الروسية لمناقشة القضايا والاتجاهات الملحة على جدول الأعمال العسكري الدولي، في 16 آب / أغسطس. ويعقد المنتدى منذ عام 2012.