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الشرطة المغربية تبحث عن مروجي أنباء كاذبة عن مقتل سائحة
الشرطة المغربية تبحث عن مروجي أنباء كاذبة عن مقتل سائحة
تبحث الشرطة المغربية عن مروجي أنباء كاذبة بشأن مقتل سائحة، وذلك بعد أن فندت المديرية العامة للأمن الوطني محتوى فيديو منشور على قناة مفتوحة على "يوتيوب". 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T21:38+0000
2022-08-14T21:38+0000
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وأوضح موقع "هسبريس" إن مقطع الفيديو الذي تم تفنيده كان بخصوص تعرض سائح من جنسية عربية لجريمة قتل بمدينة بني ملال.وانتهت الأبحاث التقنية الفورية، التي أجرتها الشرطة إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل تم تسجيلها خلال الأسبوع المنصرم بدولة تونس، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، إلا أنه تمت نسبة هذا المقطع إلى المغرب.من جانبها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن الشرطة القضائية تعكف حاليا على مباشرة كافة الأبحاث الضرورية من أجل تحديد هويات المتورطين في نشر هذه الأخبار الكاذبة، والتي مست الإحساس بالأمن لدى المواطنين، وتقديم المتهمين إلى العدالة.
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أخبار المغرب اليوم, العالم العربي

الشرطة المغربية تبحث عن مروجي أنباء كاذبة عن مقتل سائحة

21:38 GMT 14.08.2022
© AP Photo / Santi Palaciosالشرطة المغربية
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Santi Palacios
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تبحث الشرطة المغربية عن مروجي أنباء كاذبة بشأن مقتل سائحة، وذلك بعد أن فندت المديرية العامة للأمن الوطني محتوى فيديو منشور على قناة مفتوحة على "يوتيوب".
وأوضح موقع "هسبريس" إن مقطع الفيديو الذي تم تفنيده كان بخصوص تعرض سائح من جنسية عربية لجريمة قتل بمدينة بني ملال.
وانتهت الأبحاث التقنية الفورية، التي أجرتها الشرطة إلى أن الأمر يتعلق بجريمة قتل تم تسجيلها خلال الأسبوع المنصرم بدولة تونس، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، إلا أنه تمت نسبة هذا المقطع إلى المغرب.
من جانبها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن الشرطة القضائية تعكف حاليا على مباشرة كافة الأبحاث الضرورية من أجل تحديد هويات المتورطين في نشر هذه الأخبار الكاذبة، والتي مست الإحساس بالأمن لدى المواطنين، وتقديم المتهمين إلى العدالة.
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