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https://arabic.sputniknews.com/20220814/رجل-يقود-سيارة-مشتعلة-باتجاه-الكونغرس-الأمريكي-وينتحر-عند-اقتراب-الشرطة-1066394981.html
رجل يقود سيارة مشتعلة باتجاه الكونغرس الأمريكي وينتحر عند اقتراب الشرطة
رجل يقود سيارة مشتعلة باتجاه الكونغرس الأمريكي وينتحر عند اقتراب الشرطة
أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، قيام رجل بقيادة سيارة مشتعلة باتجاه مبنى الكابيتول (الكونغرس)، مؤكدة انتحار الفاعل بعد اقتراب رجال الشرطة والأمن منه. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T14:21+0000
2022-08-14T15:17+0000
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قالت شرطة "الكابيتول"، في بيان صدر صباح اليوم الأحد إن رجلا توفي منتحرا بعد أن قاد سيارته إلى حاجز للسيارات بالقرب من مبنى الكونغرس الأمريكي.وجاء في بيان شرطة "الكابيتول"، إنه "عندما نزل الرجل من سيارته، اشتعلت فيها النيران، ثم أطلق الرجل عدة طلقات في الهواء".وبحسب "politico"، عندما بدأ الضباط في الاقتراب من الرجل أطلق النار على نفسه، ومات منتحرا.
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العالم

رجل يقود سيارة مشتعلة باتجاه الكونغرس الأمريكي وينتحر عند اقتراب الشرطة

14:21 GMT 14.08.2022 (تم التحديث: 15:17 GMT 14.08.2022)
© AP Photo / J. Scott Applewhiteالتحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020
التحضيرات لمراسم تنصيب الرئيس المنتخب الأمريكي جو بايدن رئيسا للبلاد، واشنطن، الولايات المتحدة 17 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، قيام رجل بقيادة سيارة مشتعلة باتجاه مبنى الكابيتول (الكونغرس)، مؤكدة انتحار الفاعل بعد اقتراب رجال الشرطة والأمن منه.
قالت شرطة "الكابيتول"، في بيان صدر صباح اليوم الأحد إن رجلا توفي منتحرا بعد أن قاد سيارته إلى حاجز للسيارات بالقرب من مبنى الكونغرس الأمريكي.
وجاء في بيان شرطة "الكابيتول"، إنه "عندما نزل الرجل من سيارته، اشتعلت فيها النيران، ثم أطلق الرجل عدة طلقات في الهواء".
وبحسب "politico"، عندما بدأ الضباط في الاقتراب من الرجل أطلق النار على نفسه، ومات منتحرا.
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