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"سبوتنيك" تنشر أول فيديو لنقل ضحايا حريق إمبابة
"سبوتنيك" تنشر أول فيديو لنقل ضحايا حريق إمبابة
حصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر عمليات نقل ضحايا حريق كنيسة إمبابة الذي شهدته محافظة الجيزة المصرية اليوم الأحد. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T15:07+0000
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ويظهر الفيديو عددا من الأشخاص ينقلون مصابين وآخرين فاقدي الوعي، حيث يسرعون بهم لتقديم الرعاية الطبية وإنقاذهم من آثار الحريق.يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في نحو الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمحافظ الجيزة.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة داخل إحدى دور العبادة بنطاق إمبابة، .ودفعت السلطات بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإنقاذ المواطنين في مكان الحادث.وأكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان، وفاة 41 مواطنا في الحريق وإصابة 12 شخصا يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات.
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أخبار مصر الآن, العالم العربي

"سبوتنيك" تنشر أول فيديو لنقل ضحايا حريق إمبابة

15:07 GMT 14.08.2022
© Sputnik . mohamed Hemidaحريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022
حريق في كنيسة أي سيفين في إمبابة، الجيزة، القاهرة، 14 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© Sputnik . mohamed Hemida
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر عمليات نقل ضحايا حريق كنيسة إمبابة الذي شهدته محافظة الجيزة المصرية اليوم الأحد.
ويظهر الفيديو عددا من الأشخاص ينقلون مصابين وآخرين فاقدي الوعي، حيث يسرعون بهم لتقديم الرعاية الطبية وإنقاذهم من آثار الحريق.
يذكر أن وزارة الداخلية المصرية أعلنت أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية في نحو الساعة 9 صباح اليوم بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمحافظ الجيزة.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة داخل إحدى دور العبادة بنطاق إمبابة، .ودفعت السلطات بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإنقاذ المواطنين في مكان الحادث.
وأكدت وزارة الصحة المصرية، في بيان، وفاة 41 مواطنا في الحريق وإصابة 12 شخصا يتلقون الخدمة الطبية بالمستشفيات.
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