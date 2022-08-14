https://arabic.sputniknews.com/20220814/عدنان-منصور-الداعم-الحقيقي-للإرهاب-معروف-لكل-العالم-العراق-وسوريا-وليبيا-تشهد-على-ذلك-1066386581.html
عدنان منصور: الداعم الحقيقي للإرهاب معروف لكل العالم... العراق وسوريا وليبيا تشهد على ذلك
عدنان منصور: الداعم الحقيقي للإرهاب معروف لكل العالم... العراق وسوريا وليبيا تشهد على ذلك
حذرت وزارة الخارجية الروسية واشنطن من نقاط اللاعودة التي ستقود إلى قطع العلاقات معها، في حال إقرار "المبادرة التشريعية التي يناقشها الكونغرس الأمريكي بشأن... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T11:41+0000
2022-08-14T11:41+0000
2022-08-14T11:41+0000
راديو
حول العالم
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عدنان منصور: الداعم الحقيقي للإرهاب معروف لكل العالم..والعراق وسوريا وليبيا تشهد على ذلك
عدنان منصور: الداعم الحقيقي للإرهاب معروف لكل العالم..والعراق وسوريا وليبيا تشهد على ذلك
يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في الصفحة..
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
عدنان منصور: الداعم الحقيقي للإرهاب معروف لكل العالم... العراق وسوريا وليبيا تشهد على ذلك
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حذرت وزارة الخارجية الروسية واشنطن من نقاط اللاعودة التي ستقود إلى قطع العلاقات معها، في حال إقرار "المبادرة التشريعية التي يناقشها الكونغرس الأمريكي بشأن إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب".
يقول وزير الخارجية اللبناني الأسبق، عدنان منصور، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
" في الحقيقة، إذا ما اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا يجعل من روسيا دولة راعية للإرهاب، هذه مسألة خطيرة جدا في العلاقات السياسية الدولية، لإنها تشكل ضربة قاصمة لهذه العلاقات وللسلام العالمي، وروسيا فعليا هي التي تضمن السلام في العالم، والداعم الحقيقي للإرهاب معروف لكل العالم، فالعراق وسوريا وليبيا والسودان تشهد على ذلك".
بدوره يقول الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر، في حديث لبرنامجنا:
"تحذير الخارجية الروسية لواشنطن، إذا ما استمرت السير على نفس النهج الذي تتبعه تجاه روسيا اليوم، سيقود إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، وفي حال اتخذ الكونغرس الأمريكي قرارا بشأن إعلان روسيا كدولة راعية للإرهاب، قد تكون موسكو هي المبادرة إلى قطع العلاقات تدريجيا، وكل هذا يجري على خلفية نجاح العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفشل كل المحاولات الغربية لخنق وحصار روسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في الصفحة..