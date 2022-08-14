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مصر... "التعليم العالي" تكشف حقيقة منع الاختلاط في الجامعات
مصر... "التعليم العالي" تكشف حقيقة منع الاختلاط في الجامعات
كشفت وزارة التعليم العالي في مصر حقيقة ما تردد عن منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات اعتبارا من العام الدراسي المقبل. 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T09:44+0000
2022-08-14T09:44+0000
أخبار مصر الآن
وزير التعليم العالي المصري
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جاء هذا في بيان للمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عادل عبد الغفار.وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة محض شائعات لا أساس لها من الصحة.وأكد بيان وزارة التعليم العالي أن ما تم تداوله مجرد أخبار مختلقة لا صحة لها على الإطلاق.وأوضح أن أي قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يتم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.وحث المتحدث الرسمي للوزارة طلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي على عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة.كما طالبهم بالتدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة في الأوساط الجامعية.
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أخبار مصر الآن, وزير التعليم العالي المصري

مصر... "التعليم العالي" تكشف حقيقة منع الاختلاط في الجامعات

09:44 GMT 14.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammarجامعة القاهرة في مصر
جامعة القاهرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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كشفت وزارة التعليم العالي في مصر حقيقة ما تردد عن منع الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعات اعتبارا من العام الدراسي المقبل.
جاء هذا في بيان للمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عادل عبد الغفار.
وقال البيان المنشور على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة) إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة محض شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد بيان وزارة التعليم العالي أن ما تم تداوله مجرد أخبار مختلقة لا صحة لها على الإطلاق.
وأوضح أن أي قرارات وقواعد تخص منظومة التعليم العالي والبحث العلمي يتم نشرها عبر كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ومواقع التواصل الخاصة بالوزارة.
وحث المتحدث الرسمي للوزارة طلاب الجامعات والمجتمع الأكاديمي على عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة.
كما طالبهم بالتدقيق فيما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحد من نشر أخبار ومعلومات غير دقيقة تثير البلبلة في الأوساط الجامعية.
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