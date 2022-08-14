https://arabic.sputniknews.com/20220814/نفوق-قرابة-600-بطريق-على-شواطئ-البرازيل-عقب-إعصار-فوق-مداري-1066379221.html
نفوق قرابة 600 بطريق على شواطئ البرازيل عقب إعصار فوق مداري
نفوق قرابة 600 بطريق على شواطئ البرازيل عقب إعصار فوق مداري
عثر على قرابة 600 من طيور البطريق نافقة على شواطئ سانتا كاتارينا في جنوب البرازيل في أعقاب إعصار فوق مداري بلغت سرعة رياحه أكثر من 100 كم/الساعة، حسبما ذكرت... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T06:19+0000
2022-08-14T06:19+0000
2022-08-14T06:19+0000
العالم
البطريق
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وقال مشروع مراقبة شاطئ حوض سانتوس، المكلف بمراقبة الحيوانات البحرية على السواحل الجنوبية الشرقية والجنوبية للبرازيل، إنه قد تم العثور على 596 من طيور البطريق النافقة.وأوضح عالم الأحياء أندريه باريتو، منسق مشروع مراقبة الشاطئ في سانتا كاتارينا، أن هذه الحيوانات عثر عليها نافقة على العديد من شواطئ فلوريانوبوليس عاصمة الولاية.وذكر باريتو أن الإعصار فوق المداري الذي تحرك عبر جنوب وجنوب شرق البرازيل أدى إلى غرق عدد من الحيوانات البحرية على الشواطئ منذ يوم الثلاثاء، مضيفا أنه تم أيضا العثور على حيوانات مثل طيور النورس والسلاحف، وفقا لوكالة "شينخو".وأوضح المتخصص للصحافة المحلية قائلا: "بشكل عام، الحيوانات التي تظهر بعد الأعاصير هي الأضعف. فالبطريق يواجه صعوبة أكبر في الهروب من الأمواج العاتية، لأنه على عكس الطيور الأخرى، لا يمكنه الطيران".وعندما يتعلق الأمر بالتنفس على السطح، ينتهي به الأمر بالغرق في البحر الهائج. وقد سُجلت رياح بلغت سرعتها أكثر من 100 كم/الساعة بين يومي الثلاثاء والجمعة في سانتا كاتارينا، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية المحلية "إيباغري".
https://arabic.sputniknews.com/20220727/دراسة-جينية-تكشف-كيف-فقد-البطريق-قدرته-على-الطيران-1065654131.html
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العالم, البطريق
نفوق قرابة 600 بطريق على شواطئ البرازيل عقب إعصار فوق مداري
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عثر على قرابة 600 من طيور البطريق نافقة على شواطئ سانتا كاتارينا في جنوب البرازيل في أعقاب إعصار فوق مداري بلغت سرعة رياحه أكثر من 100 كم/الساعة، حسبما ذكرت السلطات أمس السبت.
وقال مشروع مراقبة شاطئ حوض سانتوس، المكلف بمراقبة الحيوانات البحرية على السواحل
الجنوبية الشرقية والجنوبية للبرازيل، إنه قد تم العثور على 596 من طيور البطريق النافقة.
وأوضح عالم الأحياء أندريه باريتو، منسق مشروع مراقبة الشاطئ في سانتا كاتارينا، أن هذه الحيوانات عثر عليها نافقة على العديد من شواطئ فلوريانوبوليس عاصمة الولاية.
وذكر باريتو أن الإعصار فوق المداري الذي تحرك عبر جنوب وجنوب شرق البرازيل أدى إلى غرق عدد من الحيوانات البحرية
على الشواطئ منذ يوم الثلاثاء، مضيفا أنه تم أيضا العثور على حيوانات مثل طيور النورس والسلاحف، وفقا لوكالة "شينخو".
وأوضح المتخصص للصحافة المحلية قائلا: "بشكل عام، الحيوانات التي تظهر بعد الأعاصير هي الأضعف. فالبطريق يواجه صعوبة أكبر في الهروب من الأمواج العاتية، لأنه على عكس الطيور الأخرى، لا يمكنه الطيران".
وعندما يتعلق الأمر بالتنفس على السطح، ينتهي به الأمر بالغرق في البحر الهائج. وقد سُجلت رياح بلغت سرعتها أكثر من 100 كم/الساعة بين يومي الثلاثاء والجمعة في سانتا كاتارينا، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية المحلية "إيباغري".