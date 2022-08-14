https://arabic.sputniknews.com/20220814/هل-بدأت-الخلافات-السياسية-تنعكس-على-الشارع-العراقي-1066383786.html
هل بدأت الخلافات السياسية تنعكس على الشارع العراقي؟
هل بدأت الخلافات السياسية تنعكس على الشارع العراقي؟
شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، ثلاث تظاهرات مختلفة في استعراض جديد للقوة، فبينما واصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في محيط البرلمان، أعلن "الإطار... 14.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-14T10:00+0000
2022-08-14T10:00+0000
2022-08-14T10:00+0000
راديو
هموم عراقية
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هل بدأت الخلافات السياسية تنعكس على الشارع العراقي
هل بدأت الخلافات السياسية تنعكس على الشارع العراقي
أما المظاهرة الثالث فتمثلت بخروج العشرات من الأحزاب والتيارات المدنية في وقت سابق من يوم الجمعة، بتظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بحل مجلس النواب العراقي وإنهاء المحاصصة السياسية.فهل أخذت الأزمة السياسية تتعمق في العراق؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
هل بدأت الخلافات السياسية تنعكس على الشارع العراقي؟
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شهدت العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة، ثلاث تظاهرات مختلفة في استعراض جديد للقوة، فبينما واصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في محيط البرلمان، أعلن "الإطار التنسيقي" اعتصاماً مفتوحاً قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، حيث أغلقت القوات الأمنية مداخل المنطقة لمنع وقوع مصادمات بين الجانبين.
أما المظاهرة الثالث فتمثلت بخروج العشرات من الأحزاب والتيارات المدنية في وقت سابق من يوم الجمعة، بتظاهرة وسط العاصمة بغداد للمطالبة بحل مجلس النواب العراقي وإنهاء المحاصصة السياسية.
فهل أخذت الأزمة السياسية تتعمق في العراق؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" الكاتب والباحث السياسي عبد الأمير المجر:
"أراد المدنيون القول إنهم ليسوا تحت جناح أي جهة أخرى وإن صوتهم مواز لصوت التيار الصدري، فهم ليسوا قلة في العراق بل هم يمثلون ثلثي سكان البلاد أو أكثر، لكنهم ليسوا فاعلين على مستوى الحضور في المناسبات وغيرها على عكس القوى الدينية التي تتواجد وتعبر عن نفسها فتبدو وكأنها تملأ الشارع العراقي، فمن حق أي جهة أن تتظاهر وتعبر عن رأيها، كون أن الواقع العراقي تغير ويشهد حراكاً جماهيريا واسعاً بسبب نضج القوى السياسية الفاعلة فيه، إذ يجب أن ينتقل العراق إلى واقع جديد وإلى عملية سياسية حيوية يشترك فيها الجميع ليتم وضع رؤية لدولة مدنية غير ممسوكة من أي دولة أخرى أو تابعة لها، أما إذا أردنا أن يكون التغيير ضمن إطار دستوري أو قانوني فمعنى ذلك أن العملية السياسية ابتعدت عن الشارع العراقي".
وأضاف المجر: "من خلال الكتابات ومواقع التواصل الاجتماعي نجد أن الكل يدعو إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات والتهيئة لها من أجل أن تكون انتخابات نزيهة بصورة أكثر من الانتخابات السابقة، ومن خلال هذا الحرك الجماهيري نجد أن العراق متجه نحو إقامة الدولة المدنية البعيدة عن هيمنة الدول الأخرى، فالعراق لن يعود إلى ما قبل ثورة تشرين إطلاقا، إذ أن التغيير مطلب يريده أغلب العراقيين".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق