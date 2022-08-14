https://arabic.sputniknews.com/20220814/وفد-أممي-يناقش-منعكسات-ممارسات-الجيشين-الأمريكي-والتركي-ضد-سكان-الجزيرة-السورية-صور-1066409292.html

وفد أممي يناقش منعكسات ممارسات الجيشين الأمريكي والتركي ضد سكان الجزيرة السورية.. صور

وفد أممي يناقش منعكسات ممارسات الجيشين الأمريكي والتركي ضد سكان الجزيرة السورية.. صور

ناقش عمران رضا المنسق المقيم والمنسق الإنساني لأنشطة الأمم المتحدة في سورية والوفد المرافق له، الأوضاع الإنسانية والظروف الصعبة التي تمر بها منطقة الجزيرة... 14.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-14T23:53+0000

2022-08-14T23:53+0000

2022-08-15T00:07+0000

أخبار سوريا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1066409897_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_79cfb996512f645b97cccf155063e9e2.jpg

وأكد المنسق المقيم والمنسق الإنساني لأنشطة الأمم المتحدة في سورية خلال لقائه الإدارة المحلية والإدارية والمؤسسات الحكومية في محافظة الحسكة، على العمل الذي تقوم به منظمات الأمم المتحدة العاملة في سوريا في تخفيف الآثار السلبية للحرب والحصار الغربي المفروض على سوريا رغم تخفيض المخصصات المالية من الدول المانحة وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي إلى أقل من النصف (خمسة مليون دولار التي كانت مخصصة في العام الفائت).وتابع رضا أن على رأس أولوياته في زيارته لمحافظة الحسكة، التي يزورها للمرة السابعة خلال السنوات الثلاث الماضية، هو دعم وتمكين القطاع الصحي والمؤسسات الصحية في منطقة الجزيرة السورية التي تعاني ظروفاً قاسية في هذا المجال، إلى جانب المياه من حيث الموضوع التقني كقضية محطة (علوك)، ومن الجانب السياسي كتخفيض تركيا مستوى تدفق نهر الفرات، وفي مجالات أخرى مثل التعليم والمساعدات الإنسانية الغذائية.وكشف رضا خلال اللقاء المذكور أن ما يقارب 850 ألف شخص يستفيد من مساعدات الأمم المتحدة في شمالي وشرقي سوريا، منهم 200 ألف شخص في مناطق سيطرة الدولة السورية، كما كشف عن قيام وفد من الاتحاد الأوربي خلال الفترة الماضية ولأول مرة منذ 12 عاماً بجولة اطلاعية معهم في محافظات حمص وحلب وحماة لتقييم الواقع الإنساني بشكل أكبر على الأرض.وأضاف عمران رضا أن ما تمت مناقشته في هذا الاجتماع سيكون محط اهتمام من قبل كل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي في محافظة الحسكة، والتي ستعمل على تلبية الطلبات التي تم تقديمها وخاصة في مجالات التربية والصحة والمياه والمخابز بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة في المحافظة.منوهاً بالتعاون البنّاء بين هذه الجهات والمنظمات الدولية في محافظة الحسكة، واعداً بنقل مطالب المحافظة إلى كل المنظمات الدولية الموجودة على الأراضي السورية من أجل تلبيتها خلال المرحلة القادمة.بدوره شدد محافظ محافظة الحسكة الدكتور لؤي محمد صيوح خلال اللقاء مع الوفد الأممي بضرورة بذل المزيد من الجهود المكثفة، من أجل الضغط على المحتل الأمريكي وأعوانه في قوات "قسد" بضرورة إعادة المدارس والأبنية المدرسية التي تسيطر على 90 % منها،إلى سلطة الدولة السورية لنتمكن من إعادة الآلاف من الأطفال والطلاب إلى مقاعدهم الدراسية والاستمرار في تحصيلهم العلمي والتعليمي وفق منهاج الدولة السورية المعترف به دولياً لكي لا يتحولوا إلى قطاع طرق ومجرمين وإرهابيين.أوضح صيوح إن التركيز الحكومي السوري ينصب بشكل كبير على جانب التعليم والتربية لأنه مجال مهم جداً في حياة السوريين والمجتمع السوري وهو الذي يصل إلى إعادة بناء وأعمار سوريا.كما طالب صيوح في اجتماعه، اليوم الأحد، مع عمران رضا المنسق المقيم والمنسق الإنساني لأنشطة الأمم المتحدة في سورية والوفد المرافق له بتقديم المزيد من الدعم لتمكين المؤسسات الحكومية في المحافظة من تحسين الخدمات المقدمة لسكان منطقة الجزيرة المحاصرة والتي تعيش واقعاً سيئاً في كل المجالات نتيجة وجود الاحتلالين الأمريكي والتركي والذين يحاصرون سكان الجزيرة السورية بشكل خاص والسوريين بشكل عام.وأكد صيوح ضرورة زيادة المساعدات الإغاثية للمحافظة لتلبية احتياجات الفئات الأشد فقراً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مشدداً على ضرورة استمرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعمل بحيادية أثناء تنفيذ الأعمال الإنسانية والابتعاد عن التسييس الذي تحاول فرضه بعض الأطراف الخارجية.وأشار صيوح إلى ضرورة إعادة المشافي العامة والمراكز الصحية وأهمها المشفى الوطني في مدينة الحسكة ومشفى الأطفال إلى سلطة الدولة واللذان تسيطر عليهما قوات "قسد" بقوة السلاح والدعم الأمريكي، والى ضرورة دراسة إمكانية تقديم الدعم اللازم لتحويل المركز الإسعافي المحدث وسط مدينة الحسكة إلى مستشفى إسعافي وتزويده بمحطة توليد أوكسجين وحواضن عادية وحواضن غواصات لقسم الأطفال وأدوية للأمراض المزمنة.وتركزت المطالب المحلية الحكومية على ضرورة الاستمرار ببرنامج توزيع المياه بالصهاريج وزيادة الكميات المنقولة وعدد الخزانات، ودراسة إمكانية تزويد مؤسسة المياه بمحطات تحلية مياه ذات استطاعات مناسبة، مع الاستمرار بتزويد المؤسسة بالكميات اللازمة من مواد تعقيم المياه، إلى جانب الاستمرار بتجربة الغرف الصفية مسبقة الصنع في المدارس، ودعم المخابز بزيادة خطوط الإنتاج وتأمين القطع التبديلية والخميرة وغيرها من مستلزمات العمل، والعمل على إنشاء مطحنة باستطاعة 50 طناً ضمن مركز مدينة الحسكة، وتقديم الدعم اللازم لمجلس مدينة الحسكة وقطاعات الزراعة والري والتربية في مختلف المجالات.

https://arabic.sputniknews.com/20220814/الدفاع-السورية-مقتل-3-عسكريين-وإصابة-3-آخرين-جراء-قصف-جوي-إسرائيلي-على-ريف-دمشق-ومحافظة-طرطوس-1066405020.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, منظمة الأمم المتحدة