https://arabic.sputniknews.com/20220815/الجزائر-عشرات-الحرائق-ومساع-حثيثة-لإخمادها-1066410893.html

الجزائر.. عشرات الحرائق ومساع حثيثة لإخمادها

الجزائر.. عشرات الحرائق ومساع حثيثة لإخمادها

تشهد الجزائر منذ 48 ساعة، حرائق عديدة في مناطق مختلفة، مع ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة في مختلف ولايات الوطن. 15.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-15T02:10+0000

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2022-08-15T02:10+0000

الجزائر

حرائق الغابات

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الجزائر - سبوتنيك. شهدت ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائر اليوم، عدة حرائق بلغ عددها 31 حريقا حسب معطيات الحماية المدنية، التي قالت إن عناصرها توصوا ا لإخماد 24 حريقا، فيما لا تزال الجهود متواصلة لإخماد 7 حرائق.من جهتها، عرفت اليوم غابات ولاية تيبازة وتحديدا بمنطقة "شنوة" حرائق كبيرة، حيث سخرت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي مروحيات تابعة للقوات الجوية للمشاركة في عمليات الإطفاء خاصة في المناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب الوصول إليها، حسب بيان لوزارة الدفاع.كما سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سطيف خلال الـ 72 ساعة الأخيرة 25 حريقا في المحيطات الغابية والزراعية، حسب الحماية المدنية.وأخمد 16 حريقا منها في بدايتها دون تسجيل خسائر، أما الحرائق التسعة الباقية "فقد تسببت إجمالا في إتلاف مساحة حوالي ثلاثة هكتارات من الصنوبر الحلبي وسبعة هكتارات من الأدغال والأحراش و12 هكتار من بقايا حقول الحبوب والحشائش".كما عرفت ولايات وسكيكدة، وجيجل، والطارف، وتلمسان والشلف، والبويرة و تيسمسيلت وتيبازة و قسنطينة وأم البواقي، بوادرها بؤر حرائق عديدة، عاما بعد موجة الحرائق غير المسبوقة التي عرفتها الجزائر فيها أغسطس/آب 2021 والتي سجلت فيها عشرات الضحايا، وخسائر بيئية ضخمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220815/بيانات-رسمية-لحرائق-الغابات-في-أوروبا-تؤكد-احتراق-أكثر-من-660-ألف-هكتار-1066410650.html

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الجزائر, حرائق الغابات