لافروف: نتيجة للبروباغندا يصمت الغرب على دور الاتحاد السوفياتي في هزيمة النازية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا تشك في أن الولايات المتحدة تحجب التاريخ عمدا، ولعبت البروباغندا دورا في تهميش دور الاتحاد السوفييتي في الانتصار على الفاشية.

وأشار لافروف أيضًا على هامش منتدى ذكرى "محرقة الهولوكوست" في يناير، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، الذي تحدث عن إطلاق سراح أوشفيتز، لم يذكر دور الجنود السوفيت.

وقال: "لنكون صادقين، لا أتفاجأ عندما تكون مثل هذه التصريحات، وليس لأننا نشك في أن أي سياسي أمريكي معين يحجب التاريخ، وإنما هذا نتيجة لغسل أدمغة الشعب، وكما اتضح بما في ذلك السياسيون".

وأردف أن أولئك الذين يحاولون تحميل الاتحاد السوفييتي المسؤولية بنفس القدر مع هتلر لاندلاع الحرب العالمية الثانية، ليس لديهم مناعة ضد البروباغندا التي تحاول أن تضع النازيين وأولئك الذين حرروا أوروبا على نفس المستوى".

في الوقت نفسه، وصف الوزير أنه من المؤسف أن البيت الأبيض لم يذكر الاتحاد السوفييتي بين الفائزين في الحرب العالمية الثانية.

ويشار في وقت سابق، قامت حسابات البيت الأبيض على "تويتر" و"انستغرام" بنشر معلومات زعمت أن الولايات المتحدة وبريطانيا قد فازاتا بالحرب على النازية، ولم يتم ذكر الاتحاد السوفيتي بأي شكل من الأشكال.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إن موسكو تعتزم إجراء محادثة جادة مع مسؤولي واشنطن حول تشويه الولايات المتحدة لنتائج هزيمة النازية ودور الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية.