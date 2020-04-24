اختراع اسمه "كاتيوشا" يذهب إلى قتال الغزاة

ولم ير العالم سلاحا كهذا من قبل، وهو راجمة القذائف الصاروخية التي خرجت إلى حيز الوجود تحت اسم "الآلية القتالية 13"، وسرعان ما نالت اسما جديدا حظي بقبول واسع هو "كاتيوشا". وكانت "كاتيوشا" تسير بسرعة 50 إلى 60 كيلومترا في الساعة وكان بمقدورها إطلاق 16 قذيفة عيار 132 ملم في غضون 15 إلى 20 ثانية وهو ما لا يقدر عليه سوى بطارية المدفعية.

مخترع "كاتيوشا"

واخترعها فريق من المهندسين بقيادة المهندس إيفان غفاي في موسكو.

ولد إيفان غفاي في عام 1905 في قرية نائية تابعة لجمهورية بيلاروسيا حاليًا اسمها بيلوفيج. تلقى علومه في معهد مهندسي السكك الحديدية. انتقل إلى مدينة لينينغراد في عام 1929 حيث أصبح كبير مهندسي معهد أبحاث صناعة السفن ورئيسا لمكتب تصميم الآلات الكهربائية بمدرسة قادة الجيش الأحمر (الأكاديمية العسكرية التي تحمل اسم المشير بوديوني حاليًا).

تدشين المشروع

وبدأ العمل في مشروع إنشاء ما يعرف باسم "كاتيوشا" في عام 1938. وظهر النموذج الأولي من آلية "كاتيوشا" بحلول صيف هذا العام. ولكن التجارب الميدانية كشفت عن مشاكل فنية. وانكبّ المخترع ومعاونوه على حلها. وبعد سد الثغرات التي كشفتها التجارب الميدانية للنموذج الأولي ظهرت الآلية الجديدة التي نالت إعجاب العسكريين في ابريل/نيسان 1939.

دور "كاتيوشا" في دحر الفاشية

وحصل مخترعو "كاتيوشا" على براءة الاختراع في 19 فبراير/شباط 1940. وفي 21 يونيو/حزيران 1941، قبل يوم من اعتداء ألمانيا النازية على اتحاد الجمهوريات السوفيتية (الاتحاد السوفيتي) قررت الحكومة السوفيتية تدشين الإنتاج الصناعي لـ"الآليات القتالية 13" (راجمات قذائف "كاتيوشا") والذخيرة الخاصة بها (القذائف الصاروخية). وخرجت من المصنع اثنتان من آليات "كاتيوشا" في فترة ما بين يومي 22 و30 حزيران / يونيو. وتسلمهما الجيش الأحمر (جيش الاتحاد السوفيتي) في 1 يوليو/تموز، ليستخدمهما لأول مرة بعد أسبوعين ضد القوات الغازية قرب مدينة أورشا (جمهورية بيلاروسيا) حيث تم تدمير3 قطارات محملة بجنود القوات المعتدية.

ووجدت في جبهة القتال في يوليو 1941، 19 من راجمات "كاتيوشا" وكان وجودها في حوزة القوات السوفيتية بمثابة الصاعقة الصادمة التي لا نجاة منها بالنسبة للمعتدين. وامتلكت القوات السوفيتية في نهاية الحرب في عام 1945 حوالي 10 آلاف من راجمات "كاتيوشا".

شهادة دكتوراه

وحاز مخترع "كاتيوشا" على شهداة دكتوراه في عام 1943 دون مناقشة الأطروحة العلمية. فعندما سأله المجلس العلمي: "أين أطروحتك العلمية قال: "تطلق النار في جبهة القتال".

وتوفي إيفان غفاي في 22 يوليو/تموز 1960، متأثرا بالأزمة القلبية.